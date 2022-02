BMO Groupe financier

Banque CIBC et Simplii Financial

Banque Laurentienne

Banque Nationale

Banque Scotia

BanqueTangerine

Groupe financier Banque TD

RBC

« Les banques au Canada sont solidaires du peuple ukrainien et de la communauté ukrainienne du Canada. Les fonds amassés grâce à cette campagne aideront les organisations concernées à offrir une aide immédiate et soutenue à ceux qui en ont urgemment besoin en Ukraine et dans des pays avoisinants. » -- Anthony G. Ostler, président et chef de la direction, Association des banquiers canadiens

Dons additionnels

En plus des dons faits à la Croix-Rouge, les banques ont fait don d'une somme totale de 350 000 $ e à des organisations qui offrent du secours d'urgence au peuple de l'Ukraine et à la diaspora ukrainienne :

CIBC et Simplii Financial soutiennent la campagne Donner pour aider l' Ukraine d'UNICEF Canada et le HCR Canada (l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés).

d'UNICEF Canada et le HCR Canada (l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés). Le don de la RBC servira à offrir du soutien en matière de santé mentale aux communautés ukrainiennes du Canada .

. Groupe financier Banque TD fait un don à GlobalMedic et à HCR Canada, et contribue au fonds général d'urgence de Médecins sans frontières/Doctors Without Borders.

La population peut aider

Les citoyens peuvent donner au fonds de secours de la Croix-Rouge canadienne Crise humanitaire en Ukraine en ligne, sur https://www.croixrouge.ca/. Jusqu'au 18 mars, il est également possible de faire des dons dans les succursales - et les services en ligne, s'il y a lieu - des banques suivantes :

Depuis toujours, les banques canadiennes apportent leur aide aux fonds de secours au Canada et dans le monde afin d'aider les personnes affectées par les événements météorologiques extrêmes, les crises sanitaires et les conflits.

Association des banquiers canadiens

L'Association des banquiers canadiens est la voix de plus de 60 banques canadiennes et étrangères qui contribuent à l'essor et à la prospérité économiques du pays. L'ABC préconise l'adoption de politiques publiques favorisant le maintien d'un système bancaire solide et dynamique, capable d'aider les Canadiens à atteindre leurs objectifs financiers. www.cba.ca

Renseignements: Mathieu Labrèche, Directeur, Stratégie médiatique et Communications, [email protected]