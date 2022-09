TORONTO, le 14 sept. 2022 /CNW/ - Solidaires de l'ensemble de la population, les banques au Canada saluent la mémoire de la reine Elizabeth II. Nous penserons à l'héritage laissé par sa majesté en observant une minute de silence, le lundi 19 septembre.

Au Canada, les banques poursuivront leurs activités régulières ce jour-là, selon leur horaire de travail habituel qui varie par région.

L'Association des banquiers canadiens (Groupe CNW/Association des banquiers canadiens)

Nous reconnaissons l'importance de ce moment historique. Il importe de poursuivre la prestation des services essentiels vu que des millions de Canadiennes et de Canadiens comptent sur les services bancaires prévisibles et fiables, aussi bien pour les transactions quotidiennes que pour les achats exceptionnels comme celui d'un logement. En gardant le système bancaire opérationnel, les banques veillent à ce qu'il n'y ait aucune interruption dans le versement des salaires, l'exécution des paiements préautorisés, le transfert des pensions alimentaires et la signature de prêts hypothécaires.

Les clients sont priés de communiquer avec leur banque pour les détails au sujet de l'horaire et des services.

Association des banquiers canadiens

L'Association des banquiers canadiens est la voix de plus de 60 banques canadiennes et étrangères qui contribuent à l'essor et à la prospérité économiques du pays. L'ABC préconise l'adoption de politiques publiques favorisant le maintien d'un système bancaire solide et dynamique, capable d'aider les Canadiennes et les Canadiens à atteindre leurs objectifs financiers. www.cba.ca.

