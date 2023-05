TORONTO, le 12 mai 2023 /CNW/ - Des banques au Canada se sont engagées à soutenir les efforts des organisations qui fournissent du secours sur le terrain aux personnes affectées par les feux de forêt qui ont ravagé des collectivités en Alberta. Pour ce faire, plusieurs banques acceptent les dons dans leurs succursales à travers le pays, au profit des efforts de la Croix-Rouge canadienne. Également, elles font des dons corporatifs directement à la CRC et à d'autres organisations de secours.

Les banques au Canada appuient les personnes affectées par les incendies en Alberta (Groupe CNW/Association des banquiers canadiens)

Les banques suivantes remettent des dons au Fonds de secours : Incendies de 2023 en Alberta de la Croix-Rouge canadienne. Ces dons serviront à financer l'aide d'urgence immédiate et continue, les efforts de rétablissement et de résilience, ainsi que les efforts de préparation et de réduction des risques dans les collectivités afin de les préparer à toute autre catastrophe susceptible de survenir dans la province.

BMO

Banque canadienne de l'Ouest

Banque industrielle et commerciale de Chine ( Canada )

) Banque Laurentienne

Banque Nationale

Banque RBC

Banque Scotia

Banque Tangerine

Groupe financier Banque TD

BMO, RBC et TD verseront des dons additionnels à des organisations qui déploient des efforts de rétablissement en Alberta. La Banque CIBC et Simplii Financial feront un don au fonds de secours de l'Alberta de la Fondation CIBC, fournissant ainsi une aide à court et à long terme aux organisations locales affectées par les feux de forêt.

Par ailleurs, la Banque HSBC Canada contribue aussi au programme de gestion des urgences de la CRC en vue de raffermir la résilience et de permettre une réponse rapide aux catastrophes naturelles, comme les incendies en Alberta. L'appui à ce programme finance les efforts qui visent, entre autres, la formation d'équipes de bénévoles pour la gestion des urgences, la préparation du matériel d'intervention et le soutien aux systèmes d'urgence.

Les particuliers qui désirent faire un don au Fonds de secours : Incendies de 2023 en Alberta de la Croix-Rouge canadienne peuvent le faire soit directement sur https://www.croixrouge.ca/, soit dans une succursale ou en ligne, s'il y a lieu, auprès de l'une des banques suivantes, du 15 mai au 2 juin :

BMO

Banque canadienne de l'Ouest

Banque RBC

Banque Scotia

Groupe financier Banque TD

Le gouvernement fédéral et le gouvernement de l'Alberta égaleront les dons versés à la Croix-Rouge canadienne en appui aux efforts de secours.

Également, plusieurs banques encouragent leurs clients et leurs employés à faire des dons en ligne. Depuis toujours, les banques apportent leur aide aux fonds de secours humanitaire et d'urgence au Canada et dans le monde, en appui aux personnes affectées par les événements météorologiques extrêmes, les catastrophes naturelles, les crises sanitaires et les conflits.

Les particuliers dans les régions affectées qui ont besoin d'une assistance avec leurs finances sont priés de communiquer avec leur banque.

« Le secteur bancaire canadien dans son ensemble est déterminé à appuyer les collectivités en Alberta en proie à ces feux dévastateurs. Les dons du public et des banques aideront la Croix-Rouge canadienne et d'autres organisations à fournir l'aide nécessaire sur le terrain. Nous prions les individus, qui en ont les moyens, de contribuer à ces efforts de secours. »

- Anthony G. Ostler, Président et chef de la direction, Association des banquiers canadiens

Association des banquiers canadiens

L'Association des banquiers canadiens est la voix de plus de 60 banques canadiennes et étrangères qui contribuent à l'essor et à la prospérité économiques du pays. L'ABC préconise l'adoption de politiques publiques favorisant le maintien d'un système bancaire solide et dynamique, capable d'aider les Canadiens à atteindre leurs objectifs financiers. www.cba.ca.

