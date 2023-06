TORONTO, le 2 juin 2023 /CNW/ - Les banques du Canada offrent du soutien et de l'aide aux organisations qui fournissent du secours sur le terrain aux personnes touchées par les feux de forêt au Canada atlantique. Ces feux ont entraîné des évacuations et endommagé des maisons et des entreprises. En vue de soutenir la population et d'appuyer les efforts de la Croix-Rouge canadienne dans ces régions, plusieurs banques recueillent des dons en argent dans leurs succursales et font des dons corporatifs directement à la CRC et à d'autres organisations de secours.

Dons corporatifs

Photo : Croix-Rouge canadienne (Groupe CNW/Association des banquiers canadiens)

Les banques suivantes ont versé des dons totalisant 300 000 $ au Fonds de secours : Feux en Nouvelle-Écosse et au Canada atlantique de la Croix-Rouge canadienne et à d'autres organismes dont Centraide Halifax, le fonds de secours d'urgence pour le Canada atlantique de la Fondation CIBC et des organisations locales qui aident les sinistrés dans la région de Halifax.

BMO

Banque CIBC et Simplii Financial

Banque Laurentienne

Banque Nationale

Banque RBC

Banque Scotia

Banque Tangerine

Groupe financier Banque TD

La Banque HSBC Canada contribue au programme de gestion des urgences de la CRC en vue de raffermir la résilience et de permettre une intervention rapide en cas de catastrophes naturelles, comme les feux de forêt au Canada atlantique.

La population peut aider

Les particuliers qui le peuvent sont priés de contribuer au Fonds de secours : Feux en Nouvelle-Écosse et au Canada atlantique de la Croix-Rouge. Ces dons serviront à offrir une aide d'urgence immédiate et continue aux personnes particulièrement éprouvées dans les régions les plus durement touchées par les feux de forêt en Nouvelle-Écosse et dans d'autres provinces atlantiques. Ces dons permettront le rétablissement des communautés, aideront ces dernières à renforcer leur résilience et appuieront leurs efforts de préparation et de réduction des risques en vue de tout autre événement perturbateur susceptible de survenir au Canada atlantique. Le gouvernement fédéral égalera les dons versés à la Croix-Rouge canadienne en appui aux efforts de secours.

Les dons à la Croix-Rouge canadienne peuvent être faits en ligne sur https://www.croixrouge.ca, par téléphone au 1-800-418-1111, ou dans les succursales participantes des banques listées ci-dessous, du 3 au 24 juin 2023.

BMO

Banque canadienne de l'Ouest

Banque RBC

Banque Scotia

Groupe financier Banque TD

Également, plusieurs banques proposeront à leur clientèle directement affectée des mesures financières, comme une remise des paiements, et prient les personnes dans les régions sinistrées qui ont besoin d'une assistance avec leurs finances de communiquer avec leur banque.

Depuis toujours, les banques apportent leur aide aux fonds de secours humanitaire et d'urgence au Canada et dans le monde, en appui aux personnes affectées par les événements météorologiques extrêmes, les catastrophes naturelles, les crises sanitaires et les conflits, y compris les ravages causés par les feux de forêt en Alberta le mois dernier .

« Les banques du Canada tiennent absolument à épauler leur clientèle touchée par cette crise. Les dons faits à la Croix-Rouge canadienne et à d'autres organisations de secours locales au Canada atlantique contribueront à fournir aux collectivités touchées l'aide cruciale pour traverser ces temps extrêmement difficiles. » - Anthony G. Ostler, président et chef de la direction, Association des banquiers canadiens.

Association des banquiers canadiens

L'Association des banquiers canadiens est la voix de plus de 60 banques canadiennes et étrangères qui contribuent à l'essor et à la prospérité économiques du pays. L'ABC préconise l'adoption de politiques publiques favorisant le maintien d'un système bancaire solide et dynamique, capable d'aider les Canadiens à atteindre leurs objectifs financiers. www.cba.ca .

