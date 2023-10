TORONTO, le 13 oct. 2023 /CNW/ - Les banques au Canada offrent du soutien aux organisations qui fournissent une aide humanitaire immédiate à la suite de la crise persistante d'octobre 2023 qui s'accentue au Moyen‑Orient. Les dons serviront aux efforts urgents de secours et de rétablissement, ainsi qu'à d'autres activités humanitaires essentielles, à mesure que les besoins se font sentir. Afin d'aider les personnes affectées, les banques recueillent les dons d'argent dans leurs succursales au profit du Fonds de secours : Crise humanitaire au Moyen‑Orient de la Croix-Rouge canadienne. Également, elles feront des dons corporatifs à la Croix‑Rouge et à d'autres organisations qui apportent de l'aide.

Dons corporatifs

Les banques suivantes font un don combiné total de 1 540 000 $ à des organismes qui apportent de l'aide humanitaire, notamment la Croix-Rouge canadienne au nom du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, le United Jewish Appeal - Federation of Greater Toronto, le United Jewish Appeal - Federation of New York et Save the Children - Children's Emergency Fund.

BMO

Banque CIBC

Banque Laurentienne

Banque Nationale

Banque Royale

Banque Scotia

Groupe Banque TD

Le personnel du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge apporte son soutien à toutes les personnes touchées. La Croix-Rouge canadienne appuie le travail de Magen David Adom (MDA) israleine et du Croissant-Rouge palestinien, à titre de membres du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

La population peut aider

Les particuliers qui le désirent peuvent faire un don au Fonds de secours : Crise humanitaire au Moyen‑Orient de la Croix-Rouge canadienne, en ligne sur croixrouge.ca, en appelant au 1‑800‑418‑111, ou, du 16 octobre au 3 novembre, dans une succursale ou en ligne, s'il y a lieu, auprès de l'une des banques suivantes :

BMO

Banque RBC

Banque Scotia

Groupe Banque TD

Plusieurs banques encourageront aussi leurs employés à faire des dons en ligne à travers les canaux prévus à cette fin. Depuis toujours, les banques au Canada apportent leur aide aux fonds de secours humanitaires et d'urgence au Canada et dans le monde, en appui aux personnes affectées par les conflits, les événements météorologiques extrêmes, les catastrophes naturelles et les crises sanitaires.

« Nous pensons aux personnes qui sont directement affectées par ces événements tragiques. Les banques au Canada sont conscientes du besoin urgent pour de l'aide humanitaire et espèrent que, en encourageant les dons et en soutenant les organisations qui répondent à ces besoins urgents sur le terrain, nous contribuons à faciliter l'accès à l'aide nécessaire aux personnes qui en ont le plus besoin. » - Anthony G. Ostler, Président et chef de la direction, Association des banquiers canadiens.

