BEIJING, 30 mars 2026 /CNW/ - Voici un reportage du China Daily :

Une série de progrès scientifiques et technologiques a été présentée dimanche comme un élément clé de la cérémonie de clôture du forum de Zhongguancun de 2026.

La conférence annuelle du Forum de Zhongguancun 2026 s'achève dimanche à Pékin et dévoile une série d'avancées scientifiques et technologiques. (PRNewsfoto/China Daily)

Lors de cet événement, 21 grands projets ont été présentés, dont cinq dans les domaines de pointe de la science et de la technologie mondiales, sept sur le front économique, quatre répondant à des besoins nationaux majeurs et cinq liés à la vie et à la santé des citoyens.

Ils couvrent des secteurs clés tels que l'intelligence artificielle, l'aérospatiale, les circuits intégrés et la santé, émergeant d'un éventail diversifié d'entités telles que des laboratoires nationaux, des institutions de recherche et de développement, des universités, des entreprises centrales et d'État, et des entreprises technologiques de premier plan.

Parmi les points forts, on peut citer la source de photons à haute énergie, mise au point par l'Institut de physique des hautes énergies de l'Académie chinoise des sciences, qui est désormais entrée en phase d'essai.

Cela a marqué l'entrée de la Chine dans l'ère 4.0 des sources lumineuses de rayonnement synchrotron. Pan Weimin, directeur du projet, a décrit l'installation comme « une lumière extrêmement lumineuse à haute énergie qui illumine le monde microscopique et résout les grands défis scientifiques ».

Le HEPS, surnommé « super loupe » et « appareil à rayons X géant », est la première source de rayonnement synchrotron à haute énergie de quatrième génération en Asie. Selon l'institut, l'installation devrait prendre en charge au moins 90 lignes de balisage haute performance, avec 14 lignes de balisage utilisateurs et une ligne de balisage d'essai déjà construite dans la première phase.

Une fois terminé, elle permettra aux chercheurs d'explorer les microstructures et leurs processus de formation et d'évolution dans des détails sans précédent.

Un autre projet important a été le FlagOS 2.0, un système informatique intelligent open source qui prend en charge plus de 20 puces d'IA grand public, lancé par l'Académie d'intelligence artificielle de Pékin.

Le projet devrait servir de base clé pour le logiciel de base de l'IA en Chine, soutenant l'application à grande échelle de la puissance informatique nationale et permettant un développement indépendant et contrôlable de l'industrie.

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SOURCE China Daily

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