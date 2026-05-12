PÉKIN, 12 mai 2026 /CNW/ - Un bulletin d'information de China Daily :

De la fabrication de pointe à la préservation du patrimoine culturel, le Henan du centre de la Chine présente un nouveau modèle de développement de grande qualité axé sur l'innovation, l'ouverture et la confiance culturelle.

Une publication du China Daily met en valeur le développement de haute qualité de l’industrie culturelle du Henan. (PRNewsfoto/China Daily)

Dans la ville de Luoyang, Luoyang Bearing Group ou LYC, est devenu un symbole de la transformation industrielle de la province. Ses roulements haut de gamme sont aujourd'hui largement utilisés dans l'énergie éolienne en mer, les véhicules à énergie nouvelle, les machines de tunnellisation aérospatiale et de bouclier, remplaçant les produits autrefois dominés par des fabricants étrangers.

L'une des percées majeures de l'entreprise est le développement de paliers d'arbre principal d'éoliennes offshore de 16 mégawatts, installés sur la première plateforme d'éoliennes offshore de 16 MW produite en série au monde. LYC a également connu une croissance rapide dans le nouveau secteur des véhicules énergétiques, fournissant des roulements de moyeu de roue aux principaux constructeurs chinois, y compris BYD.

À l'intérieur des ateliers intelligents de LYC, les lignes de production automatisées et les systèmes d'inspection numériques reflètent l'effort plus large de Henan vers la fabrication intelligente, la production verte et la modernisation industrielle.

À plus de 100 kilomètres de Luoyang, la zone économique de l'aéroport de Zhengzhou s'est imposée comme un autre moteur de croissance. Les véhicules BYD produits là-bas sont exportés via les trains de marchandises Chine-Europe et d'autres canaux logistiques internationaux, soulignant le rôle croissant de Henan dans les chaînes d'approvisionnement mondiales et les grappes de fabrication de pointe.

Parallèlement, la province transforme son profond héritage historique en un nouveau moteur de revitalisation touristique et culturelle.

Aux grottes de Longmen, les travailleurs de la conservation utilisent des radars géologiques, des détecteurs infrarouges et une technologie de modélisation 3D pour protéger l'un des plus grands trésors culturels de la Chine. Le site du patrimoine mondial de l'UNESCO contient plus de 2 300 grottes et niches et plus de 100 000 statues bouddhistes.

L'innovation numérique redéfinit également l'accès du public au patrimoine. La cartographie 3D de haute précision, les visites en réalité virtuelle et les expositions en ligne permettent aux auditoires mondiaux de découvrir Longmen à distance tout en aidant les jeunes générations à mieux comprendre la civilisation chinoise.

À travers le Henan, d'anciennes capitales anciennes et des sites archéologiques sont revitalisés grâce à la modernisation des musées, à des expériences culturelles immersives et à des projets de conservation du patrimoine. Le tourisme et les industries culturelles sont devenus des sources importantes de croissance économique, d'emploi et de revitalisation rurale.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2976767/A_spread_from_China_Daily_showcases_the_high_quality_development_of_Henan_s_cultural_industry.jpg

SOURCE China Daily

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