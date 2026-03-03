CALGARY, AB, le 3 mars 2026 /CNW/ - Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) donnent le coup d'envoi du Mois de la prévention de la fraude en dévoilant aujourd'hui les derniers résultats de leurs efforts de neutralisation des sites Web d'investissement frauduleux ciblant les Canadiens.

Ainsi, entre le 5 juin 2025 et le 12 février dernier, les membres des ACVM ont concouru ensemble à la désactivation de plus de 7 586 fausses plateformes d'investissement et sites Web de cryptomonnaie frauduleux de même que de plus de 13 000 adresses URL distinctes qui y étaient liées.

« Les fraudes à l'investissement en ligne continuent de poser un risque important pour les Canadiens. Aussi nous employons-nous à mettre au jour et à neutraliser les sites Web frauduleux en recourant à tous les outils de réglementation et d'application de la loi à notre disposition, y compris des technologies de pointe », a déclaré Stan Magidson, président des ACVM et président-directeur général de l'Alberta Securities Commission. « Par cette initiative, nous renforçons notre capacité à protéger les investisseurs et mettons en relief l'importance de la collaboration entre les organismes de réglementation, les intervenants du secteur et les forces de l'ordre dans la lutte contre ce type de fraude. »

La lutte contre la fraude en ligne est l'affaire de tous. Au cours de la dernière année, les autorités en valeurs mobilières ont intensifié leurs efforts coordonnés et intersectoriels afin de freiner les fraudeurs, d'empêcher les arnaques sur Internet ainsi que de protéger et de sensibiliser les investisseurs. Par ailleurs, les ACVM reconnaissent et soutiennent les initiatives que mènent des groupes sectoriels et les forces de l'ordre pour contrer cette menace grandissante.

En ce Mois de la prévention de la fraude, les ACVM continuent d'encourager les investisseurs à ne pas baisser la garde et à rester attentifs aux signaux d'alerte courants de la fraude à l'investissement. Il convient de toujours vérifier l'inscription dans le Moteur de recherche national de renseignements sur l'inscription des ACVM d'une personne ou d'une société qui tente de vendre un produit de placement ou de donner des conseils en la matière.

À compter de 2026, les ACVM présenteront les statistiques relatives aux sites Web désactivés dans leur Revue de l'année.

Que faire en cas de fraude suspectée?

Si vous soupçonnez que vous ou vos proches faites l'objet d'une arnaque financière, communiquez avec l'autorité en valeurs mobilières de votre province ou territoire.

Les ACVM sont le conseil composé des autorités provinciales et territoriales en valeurs mobilières du Canada. Elles coordonnent et harmonisent la réglementation des marchés des capitaux du Canada.

Médias : communiquez avec la personne suivante :

Ilana Kelemen

Autorités canadiennes en valeurs mobilières

[email protected]

Investisseurs : communiquez avec l'autorité en valeurs mobilières de votre province ou territoire.

SOURCE Autorités canadiennes en valeurs mobilières