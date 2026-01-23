MONTRÉAL, le 23 janv. 2026 /CNW/ - Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) signalent un cas de courriels qui semblent provenir de leur part et qui contiennent de l'information publique pour cibler des personnes inscrites. On estime qu'il s'agit de tentatives de « harponnage » (ou hameçonnage ciblé) commises par des inconnus qui essaient de dérober des renseignements personnels ou des renseignements professionnels confidentiels. Tous les Canadiens sont appelés à être vigilants, à vérifier les sources et à s'abstenir de cliquer sur des liens ou de fournir des renseignements.

Ces courriels seraient soi-disant envoyés au nom des ACVM mais le domaine utilisé (@securities-administrators.ca.cazepost.com) n'est pas associé aux ACVM ni à aucun de leurs membres. Toute information transmise depuis ce domaine ne provient pas d'elles et devrait être traitée avec la plus grande prudence. Les destinataires devraient supprimer le courriel et le signaler à l'autorité en valeurs mobilières de leur province ou de leur territoire

Les ACVM invitent fortement quiconque reçoit un courriel de leur part à faire preuve de vigilance et à s'assurer de ce qui suit :

le message provient d'une adresse professionnelle standard, véritable et vérifiable;

vous connaissez l'expéditeur du message et vous savez qu'il travaille pour les ACVM ou un de leurs membres?

vous attendiez ce courriel.

Si vous avez cliqué sur un lien ou une pièce jointe, il importe de changer immédiatement le mot de passe de votre service de courriels et d'informer la sécurité informatique de votre entreprise.

Si vous recevez un courriel suspect provenant prétendument des ACVM, veuillez communiquer avec nous à [email protected].

Les ACVM sont le conseil composé des autorités provinciales et territoriales en valeurs mobilières du Canada. Elles coordonnent et harmonisent la réglementation des marchés des capitaux du Canada.

