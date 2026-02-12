MONTRÉAL et TORONTO, le 12 févr. 2026 /CNW/ - Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) ont publié aujourd'hui le Rapport annuel 2025 sur les marchés des capitaux du Comité sur les risques systémiques, qui livre une analyse des tendances récentes sur les marchés financiers, des zones de risque émergent et des vulnérabilités potentielles des marchés des capitaux au Canada. Il expose également certains des efforts que déploient les ACVM pour atténuer ces vulnérabilités et les risques connexes.

« Le rapport 2025 paraît à un moment important pour le Canada dans le contexte mondial », a déclaré Stan Magidson, président des ACVM et président-directeur général de l'Alberta Securities Commission. « En cette période complexe marquée par l'incertitude où les marchés cherchent la stabilité, les ACVM exposent leur analyse des risques actuels et émergents pour aider les acteurs et les investisseurs à s'y retrouver. »

Malgré l'incertitude économique et financière accrue, le système financier canadien est demeuré résilient en 2025. Le différend commercial a ralenti l'économie, surtout dans le secteur manufacturier, et une incertitude relativement grande persiste. Néanmoins, la croissance s'est montrée plus forte que prévu initialement.

Le rapport met en exergue la montée de l'intelligence artificielle (IA), qui pourrait avoir une incidence sur la stabilité financière. En effet, la concentration autour de quelques sociétés occasionne une dépendance envers des tiers dans le système financier. De plus, la forte dépendance envers quelques modèles d'IA pourrait aggraver les conditions de liquidité et la volatilité.

Le rapport fait également état du rôle croissant des jetons stables dans l'écosystème des cryptoactifs, et des risques que pose la forte concentration du marché. En 2025, les États-Unis ont adopté la Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins Act (loi GENIUS), et le Canada a instauré une loi pour régir l'émission de jetons stables adossés à une monnaie fiduciaire. Malgré la croissance rapide des jetons stables, les ACVM ne jugent pas pour l'heure qu'ils constituent un risque systémique. Par contre, la coordination de la réglementation à l'échelle mondiale est essentielle pour gérer tout risque éventuel.

Les autres tendances et vulnérabilités clés analysées dans le rapport comprennent les suivantes :

la hausse des activités de compensation des dérivés et des mises en pension de titres;

l'incidence potentielle des tensions commerciales sur les obligations de sociétés non financières;

la stabilité de la liquidité des marchés des titres à revenu fixe;

les évolutions dans les dérivés de gré à gré;

les problèmes de liquidité des fonds d'investissement privés.

Pour prendre connaissance du rapport et en savoir plus sur les initiatives menées par le Comité sur les risques systémiques, consulter le site Web des ACVM.

Dans la foulée de la crise financière mondiale, les ACVM ont instauré le Comité sur les risques systémiques en tant que principal organe d'analyse et de surveillance des risques émergents et systémiques. Pour remplir son mandat, il a notamment lancé en 2022 l'enquête annuelle sur les risques systémiques dans le but de recueillir le point de vue des participants au marché à propos des risques financiers.

Par ailleurs, les ACVM coopèrent avec d'autres organismes fédéraux et provinciaux afin d'assurer une surveillance appropriée de ces risques et d'élaborer des stratégies d'atténuation, au besoin. En particulier, leurs membres échangent avec ces organismes directement ou par l'intermédiaire du Comité des responsables des organismes de réglementation et de son Comité de surveillance du risque systémique.

Les ACVM sont le conseil composé des autorités provinciales et territoriales en valeurs mobilières du Canada. Elles coordonnent et harmonisent la réglementation des marchés des capitaux du Canada.

Médias : communiquez avec les personnes suivantes :

Ilana Kelemen

Autorités canadiennes en valeurs mobilières

[email protected]

Sylvain Théberge

Autorité des marchés financiers

[email protected]

Andy McNair-West

Commission des valeurs mobilières de l'Ontario

[email protected]

Investisseurs : communiquez avec l'autorité en valeurs mobilières de votre province ou territoire.

SOURCE Autorités canadiennes en valeurs mobilières