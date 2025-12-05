TORONTO , le 5 déc. 2025 /CNW/ - Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) sont à la recherche de participants pour leur nouvelle initiative qui vise à faciliter l'accès des investisseurs individuels et de leurs conseillers en placement aux données de marché en temps réel (DMTR) consolidées.

Nouvellement mis sur pied, le Comité sur les investisseurs individuels (le Comité) s'emploiera à évaluer la façon dont les investisseurs individuels et leurs conseillers en placement accèdent à ces données et à répertorier les entraves à cet égard.

Le Comité a pour but de formuler des recommandations concrètes pour faciliter cet accès. Son mandat figurait dans l'Avis 21-334 du personnel des ACVM, Prochaines étapes en vue de faciliter l'accès aux données de marché en temps réel.

Profil recherché

Les ACVM sont ouvertes aux candidatures provenant des personnes et des organisations suivantes :

sociétés et plateformes d'investissement axées sur les investisseurs individuels;

groupes de défense des investisseurs;

fournisseurs de données et de technologies;

universitaires et chercheurs versés dans les données de marché;

autres acteurs possédant de l'expérience pertinente en matière d'accès des investisseurs individuels et de leurs conseillers aux DMTR et d'utilisation de ces données.

Processus de candidature

Les parties intéressées sont invitées à fournir ce qui suit :

une brève indication d'intérêt;

un résumé de leur expérience pertinente ou de leur perspective particulière;

leurs coordonnées.

Elles sont priées de faire parvenir leur candidature d'ici le 9 janvier 2026 à l'adresse [email protected], en indiquant « Comité sur les investisseurs individuels - indication d'intérêt » dans l'objet.

Les travaux du Comité devraient débuter à la mi-janvier 2026 et s'échelonner sur six à neuf mois. Les participants sélectionnés recevront plus de renseignements sur les échéanciers et la structure du Comité.

Les ACVM sont le conseil composé des autorités provinciales et territoriales en valeurs mobilières du Canada. Elles coordonnent et harmonisent la réglementation des marchés des capitaux du Canada.

