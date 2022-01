MONTRÉAL , le 17 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les « ACVM ») mettent le public en garde contre les stratagèmes d'investissement passant par des sites Web frauduleux qui sollicitent des investissements sur le marché des changes (couramment appelé le « Forex »), dans des options binaires ou dans des cryptoactifs.

En particulier, des fraudeurs continuent de tirer profit de l'appétit du marché pour les cryptoactifs afin d'attirer des investisseurs dans leurs filets par des tactiques de vente sous pression et des promesses de rendement élevé sans aucun risque ou presque.

Des investisseurs ont en effet rapporté avoir été dirigés vers une plateforme de négociation de cryptoactifs pour y convertir leurs fonds en cryptoactifs. Ils ont ensuite été invités à transférer les cryptoactifs ainsi achetés sur un site Web d'investissement tiers frauduleux pour alimenter un « compte ». Dans certains cas, les fraudeurs leur donnent la consigne de télécharger un logiciel autorisant l'accès à leur ordinateur à distance sous prétexte de les aider à acheter des cryptoactifs et à transférer des fonds.

Par ailleurs, les ACVM et l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) ont pris acte de préoccupations croissantes concernant l'existence de sites d'imposteurs qui ressemblent à s'y méprendre à ceux de sociétés inscrites ou d'organismes de réglementation, de même que de faux avals par des particuliers.

Les arnaqueurs font souvent de la publicité par courrier électronique, par messagerie texte, sur des sites Web et sur les réseaux sociaux. Ils ciblent les investisseurs souhaitant embarquer au plus vite dans le train des cryptoactifs et exploitent leur crainte de passer à côté d'une occasion unique. Les investisseurs peuvent être induits en erreur par l'argumentaire convaincant et l'aspect professionnel des sites Web frauduleux.

Des relevés falsifiés indiqueront une appréciation rapide de la valeur des investissements effectués par l'entremise des sites Web frauduleux. Les arnaqueurs se serviront de cette illusion de gains faciles pour inciter vivement les investisseurs à déposer des fonds additionnels. Certains sites Web leur permettront de retirer une partie de leur argent afin de gagner leur confiance et de les amener à investir davantage, mais toute demande de retrait de la totalité des actifs sera vouée à l'échec. Au bout d'un moment, les fraudeurs couperont toute communication avec les victimes.

Les investisseurs sont invités à consulter la page des Mises en garde des ACVM pour connaître les sociétés et les personnes à éviter.

Quiconque vend des produits de placement ou fournit des conseils en placement au Canada, y compris les plateformes facilitant la négociation de cryptoactifs, est tenu de se conformer à la législation en valeurs mobilières ou à la législation sur les dérivés qui s'applique. Les investisseurs devraient toujours vérifier l'inscription d'une personne ou d'une société qui tente de leur vendre un produit de placement ou de leur donner des conseils en la matière, notamment en visitant le site sontilsinscrits.ca.

Les ACVM encouragent les investisseurs à adopter les comportements suivants :

Savoir reconnaître les signaux d'alarme d'une fraude.





Vérifier si l'entreprise ou la personne est inscrite au moyen du Moteur de recherche national de renseignements sur l'inscription.

Si l'entreprise ou la personne est inscrite, communiquer avec elle au moyen du numéro de téléphone figurant dans la base de données afin de confirmer qu'elle est bien à l'origine de cette sollicitation.

Ne pas se fier aux documents publicitaires non sollicités. Faire une recherche sur Internet avec le nom de l'entreprise et vérifier les coordonnées directement auprès de l'institution financière ou de la société.





Être à l'affût des erreurs orthographiques ou des variations dans le nom de la société sur le site Web ou dans l'adresse courriel, notamment l'ajout de lettres ou de traits d'union dans l'adresse afin d'imiter la vraie.





Comparer et confirmer les sites Web. Les faux sites Web peuvent souvent afficher des logos à l'aspect inhabituel (ou à faible résolution) ne correspondant pas à ceux des vraies entreprises. Faites une recherche sur Internet pour déterminer si le site Web est légitime ou s'il s'agit d'un « clone ».





Refuser de télécharger un logiciel autorisant l'accès à votre ordinateur à distance.





Ne jamais céder à la pression ni au chantage : ne transférer de l'argent qu'après mûre réflexion.





Ne jamais dévoiler de renseignements personnels ni effectuer de paiement avant d'avoir effectué ces vérifications.





Les ACVM sont le conseil composé des autorités provinciales et territoriales en valeurs mobilières du Canada. Elles coordonnent et harmonisent la réglementation des marchés des capitaux du Canada.

