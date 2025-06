L'AMF publie son énoncé annuel des priorités 2025-2026

MONTRÉAL, le 18 juin 2025 /CNW/ - L'Autorité des marchés financiers (AMF) publie aujourd'hui son Énoncé annuel des priorités 2025-2026, qui dresse la liste des principales initiatives qu'elle entend réaliser dans le cadre de la première année de mise en œuvre de son Plan stratégique 2025-2029.

« Nos priorités pour l'année à venir tiennent compte des nombreux défis que doit relever le secteur financier et de notre volonté de renforcer l'expérience des consommateurs qui se tournent vers nous. Les initiatives que nous mettons de l'avant ont pour but d'assurer le maintien d'un secteur financier dynamique, intègre, digne de la confiance des Québécois », a déclaré Yves Ouellet, président-directeur général de l'AMF.

Agir pour un secteur financier dynamique et intègre

Dans un souci de transparence et d'efficacité, une démarche sera entreprise auprès de représentants du secteur financier quant à la prévisibilité de l'évolution du cadre réglementaire.

De plus, à la suite de la sanction de la Loi modifiant diverses dispositions principalement dans le secteur financier, l'AMF supervisera le regroupement des activités de la Chambre de la sécurité financière et de la Chambre de l'assurance de dommages en vue de la reconnaissance de la Chambre de l'assurance.

Renforcer l'expérience consommateur

Déterminée à s'arrimer le plus fidèlement possible à la réalité des consommateurs, l'AMF déploiera diverses initiatives dans l'objectif de bonifier sa prestation d'accompagnement et de renforcer ses mesures de protection. L'AMF coordonnera les changements apportés au Fonds d'indemnisation des services financiers afin qu'un plus grand nombre de personnes ayant été victimes de fraude ou d'autres manquements aux lois qu'elle administre puissent bénéficier d'une couverture élargie.

Les consommateurs pourront compter sur des outils d'éducation financière et des services d'assistance répondant encore davantage à leurs besoins. Par ailleurs, les partenaires de la Stratégie québécoise en éducation financière, dont l'AMF est le maître d'œuvre, uniront leurs efforts afin de maximiser l'impact de leurs actions et de joindre un plus grand nombre de Québécois.

À propos de l'Autorité des marchés financiers

En tant que régulateur, l'Autorité des marchés financiers agit pour que le secteur financier demeure dynamique, intègre et digne de la confiance du public. Ses activités d'encadrement touchent, en tout ou en partie, les secteurs des assurances, des institutions de dépôts, des valeurs mobilières et instruments dérivés, de la distribution de produits et services financiers ainsi que du courtage hypothécaire et de l'évaluation du crédit.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

SOURCE Autorité des Marchés financiers