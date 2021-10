Les autorités en valeurs mobilières du Canada appuient fermement l'établissement de l'International Sustainability Standards Board au Canada

MONTRÉAL, TORONTO et VANCOUVER, BC, le 7 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) appuient avec conviction l'établissement de l'International Sustainability Standards Board (ISSB) et l'invitation du Canada à accueillir son siège.

« L'établissement de normes internationales constitue un pas important vers le rehaussement de l'information d'entreprise en vue de fournir aux investisseurs des renseignements fiables, complets et comparables », a déclaré Louis Morisset, président des ACVM et président-directeur général de l'Autorité des marchés financiers. « En tant qu'ambassadeurs mondiaux accordant la priorité à la gouvernance, à la gérance et au leadership rigoureux, les ACVM sont favorables au développement de l'ISSB et estiment que le Canada occupe une position unique pour accueillir cette organisation. »

Le Canada possède l'une des économies les plus diversifiées au monde, avec des secteurs d'activité se démarquant par leur expertise, leur expérience, leur bilan et leur rayonnement en matière d'établissement de normes, de gouvernance, d'information sur la durabilité et d'information financière liée au climat. Nos émetteurs et grands gestionnaires d'actifs s'investissent dans l'établissement de normes environnementales, sociales et de gouvernance qui soient comparables et de haute qualité et dans la réduction des émissions de carbone, tant au pays qu'à l'international.

Le Canada est également reconnu pour sa capacité à dégager des consensus, à susciter la collaboration et à promouvoir l'innovation sur les questions environnementales. Citons notamment le Partenariat Canada-Royaume-Uni sur la croissance propre et les changements climatiques, le dialogue de haut niveau Canada-UE sur l'environnement, en 1983, et le dialogue de haut niveau sur les changements climatiques, en 2010.

Les ACVM sont le conseil composé des autorités provinciales et territoriales en valeurs mobilières du Canada. Elles coordonnent et harmonisent la réglementation des marchés des capitaux du Canada.

