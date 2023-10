Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières recrutent des membres pour leur Comité consultatif technique de surveillance du secteur minier

VANCOUVER, BC et TORONTO, le 4 oct. 2023 /CNW/ - Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) invitent les personnes intéressées à postuler au Comité consultatif technique de surveillance du secteur minier (le « comité consultatif »).

En plus d'offrir une tribune d'échange entre le secteur de l'exploitation minière et de l'exploration minérale et les ACVM, le comité consultatif conseille ces dernières sur un éventail de nouveautés, d'enjeux et de tendances touchant le secteur et la profession qui peuvent se répercuter sur le régime canadien d'information concernant les projets miniers. Il sert en outre de source de rétroaction quant aux éventuels projets réglementaires en lien avec le Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers.

Le comité consultatif est composé d'une douzaine de bénévoles de partout au Canada, issus de divers champs du secteur minier, dont le mandat dure habituellement trois ans. Il se réunit au moins deux fois l'an, mais peut le faire plus fréquemment si les circonstances le justifient. La British Columbia Securities Commission et la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario tiennent les rencontres par vidéoconférence et téléconférence.

Les ACVM ont à cœur de diversifier les points de vue au sein de leurs comités. Ainsi, les membres du comité consultatif doivent généralement posséder une grande expertise technique en exploitation minière et en exploration minérale, et manifester un vif intérêt pour la diffusion d'information sur les projets miniers dans les marchés des capitaux. Une connaissance intime de la législation et de la réglementation en valeurs mobilières qu'administrent les ACVM constitue par ailleurs un atout.

Les professionnels exerçant seuls, les représentants de sociétés minières inscrites en bourse (des entreprises de petite envergure ou en démarrage aux plus grandes en production commerciale), d'associations du secteur minier ou de sociétés d'experts-conseils, de même que toute autre personne intéressée sont invités à poser leur candidature par écrit au comité consultatif, en indiquant leurs domaines d'exercice ou de spécialité et en fournissant un résumé de leur expérience pertinente.

Prière de transmettre les candidatures, ainsi que toute question à ce sujet, aux personnes suivantes :

Victoria Yehl, M.Sc., P.Geo. Manager Mining, Corporate Finance British Columbia Securities Commission Téléphone : 604 899-6519 Courriel : [email protected] Craig Waldie, M.Sc.A., P.Geo. Senior Geologist, Corporate Finance. Commission des valeurs mobilières de l'Ontario Téléphone : 416 593-8308 Courriel : [email protected]

La date limite pour postuler est fixée au 3 novembre 2023.

Médias : communiquez avec les personnes suivantes :

Ilana Kelemen

Autorités canadiennes en valeurs mobilières

[email protected]

Brian Kladko

British Columbia Securities Commission

[email protected]





Debra Chan Commission des valeurs mobilières de l'Ontario [email protected]



SOURCE Autorité des marchés financiers