Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières recrutent des membres pour le Comité consultatif technique de surveillance du secteur minier

TORONTO et VANCOUVER, BC, le 3 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) invitent les personnes intéressées à postuler au Comité consultatif technique de surveillance du secteur minier (le « comité consultatif »).

En plus de favoriser les échanges entre le secteur minier et les ACVM, le comité consultatif conseille ces dernières sur l'évolution du secteur et de la profession en ce qui a trait à la réglementation des valeurs mobilières.

Le comité consultatif est composé de 10 à 12 bénévoles dont le mandat dure normalement trois ans. D'ordinaire, il se réunit trois fois l'an, mais peut le faire plus fréquemment si les circonstances le justifient. La British Columbia Securities Commission et la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario tiennent les rencontres par téléconférence et vidéoconférence.

Les membres du comité consultatif possèdent généralement une grande expertise technique ou réglementaire et manifestent un vif intérêt pour la réglementation des valeurs mobilières dans le secteur minier. Une bonne connaissance de la législation et de la réglementation en valeurs mobilières qu'administrent les ACVM (particulièrement du Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers et du Règlement 51-102 sur les obligations d'information continue constitue un atout.

Les professionnels exerçant seuls, les représentants de sociétés minières inscrites en bourse (des entreprises de petite envergure ou en démarrage aux plus grandes en production commerciale), d'associations du secteur minier ou de sociétés d'experts-conseils, de même que toute autre personne intéressée sont invités à poser leur candidature par écrit, en indiquant leurs domaines d'exercice ou de spécialité et en fournissant un résumé de leur expérience pertinente.

Les demandes doivent être présentées par courriel au plus tard le 30 septembre 2020. Prière de les transmettre, ainsi que toute question à ce sujet, aux personnes suivantes :

Chris Collins, B.Sc., P.Geo., MBA Craig Waldie, M.Sc.A., P.Geo. Chief Mining Advisor, Corporate Senior Geologist, Corporate Finance. Commission des valeurs mobilières de Commission des valeurs mobilières l'Ontario de l'Ontario Téléphone : 604 899-6616 Téléphone : 416 593-8308 [email protected] [email protected] Courriel : [email protected] Courriel : [email protected]

Les ACVM sont le conseil composé des autorités provinciales et territoriales en valeurs mobilières du Canada. Elles coordonnent et harmonisent la réglementation des marchés des capitaux du Canada.

Investisseurs : adressez-vous à votre autorité en valeurs mobilières, dont les coordonnées se trouvent ici.

Médias : reportez-vous à la liste des représentants provinciaux ou territoriaux ci-dessous, ou communiquez avec nous à l'adresse suivante : [email protected].

