MONTRÉAL, le 15 juin 2023 /CNW/ - Dans le cadre de la Journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées, le 15 juin, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) mettent en lumière l'exploitation financière dont bon nombre d'aînés sont la cible au Canada, ainsi que les mesures à prendre pour la reconnaître, la prévenir et la dénoncer.

Partout au pays, les personnes âgées sont souvent la cible d'exploitation ou d'escroqueries financières, leurs auteurs tirant avantage de celles vivant de l'isolement social ou dont les facultés mentales sont affaiblies, ce qui les rend vulnérables à la manipulation et à la coercition, ou encore de celles ayant accumulé des économies ou un actif considérables.

« Pour prévenir l'exploitation financière, il est essentiel de donner à nos aînés et aux populations vulnérables les moyens de s'en prémunir », a déclaré Stan Magidson, président des ACVM et président-directeur général de l'Alberta Securities Commission. « En les renseignant sur les signaux d'alerte, en les encourageant à utiliser les outils et ressources des ACVM et en les invitant à se confier à des personnes de confiance, nous aidons nos êtres chers à prévenir les pertes financières et ainsi à vivre dans la dignité et le respect. »

Les mesures suivantes peuvent vous aider ainsi que les aînés de votre entourage à reconnaître l'exploitation financière et à la prévenir :

Agissez dès que vous pensez que quelqu'un est la cible d'exploitation financière. Une personne de confiance, comme un ami, un membre de votre famille, d'un corps policier ou du personnel de votre autorité en valeurs mobilières, un avocat ou un employé de votre institution financière, peut vous aider.

Méfiez-vous des imposteurs qui se prétendent l'un de vos proches afin de vous réclamer des fonds pour un imprévu, surtout si cela implique des transferts électroniques ou des cartes-cadeaux.

Soyez sur vos gardes si une « occasion de placement » vous est offerte par une personne rencontrée par l'entremise des médias sociaux, d'un site de rencontre ou d'une application.

Ne cédez pas à la pression de prendre une décision si vous n'êtes pas à l'aise. Dans le doute, consultez un conseiller indépendant et vérifiez si la personne ou la société qui vous présente une offre est inscrite sur le site sontilsinscrits.ca.

Méfiez-vous de ceux qui tentent de vous convaincre de télécharger un logiciel d'aide à la gestion de vos finances ou de vos placements qui leur donnera accès à distance à votre ordinateur ou appareil personnel.

Si vous craignez pour votre sécurité immédiate, communiquez avec la police.

Afin de se protéger, les Canadiens peuvent aussi désigner une personne de confiance pour leurs comptes financiers. Ainsi, votre conseiller financier pourra compter sur une autre personne s'il ne peut vous joindre ou craint que vous soyez victime d'exploitation ou de fraude financière.

Les ACVM offrent, à l'adresse https://www.autorites-valeurs-mobilieres.ca, des outils et des ressources conçus pour aider les Canadiens à être des investisseurs avertis. Les investisseurs peuvent suivre le compte Twitter @ACVM_Nouvelles et la page Facebook @CSA.ACVM.

Les ACVM sont le conseil composé des autorités provinciales et territoriales en valeurs mobilières du Canada. Elles coordonnent et harmonisent la réglementation des marchés des capitaux du Canada.

