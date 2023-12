Charlotte-Mecklenburg Schools amorce le processus d'électrification de ses autobus scolaires

CHARLOTTE, Caroilne du Nord, 6 décembre 2023 /CNW/ - Charlotte-Mecklenburg Schools (CMS) a annoncé aujourd'hui avoir fait les premiers pas vers l'électrification de ses autobus scolaires. Le déploiement initial comprend trois autobus scolaires et trois bornes de recharge. Grâce au financement de la phase II du projet de règlement de Volkswagen en Caroline du Nord, un fonds de 68 millions de dollars pour des projets qui réduisent les émissions d'oxydes d'azote et améliorent la qualité de l'air, le district déploiera ses trois nouveaux autobus électriques pour répondre à certains des besoins en matière de transport des 105 000 élèves qu'il transporte chaque jour dans les 836 autobus qui font partie de la rotation quotidienne du parc. L'ensemble de la flotte compte 1 061 autobus. Le projet est géré en collaboration avec le fournisseur de services d'électrification pour les parcs d'autobus scolaires (EaaS) Highland Electric Fleets , qui a contribué à la demande de subvention et tout en assurant la mise en œuvre des infrastructures de recharge.

« Nous sommes très heureux de joindre les rangs des réseaux de transport scolaire qui adoptent de nouvelles technologies pour leurs parcs de véhicules », a déclaré Brian Schultz, directeur des opérations de Charlotte-Mecklenburg Schools. « Les autobus contribueront également à réduire les émissions de gaz à effet de serre. »

CMS fait un grand pas en avant en tant que chef de file national dans la prestation de services de transport propres à ses élèves. Le district exploite le plus grand parc d'autobus scolaires de la Caroline du Nord, qui représente aussi le dixième plus important parc d'autobus scolaires aux États-Unis. Avec l'annonce des lauréats de la phase deux par le North Carolina Department of Environmental Quality (NCDEQ), le programme fournira un financement pour le remplacement de 161 autobus scolaires, dont 43 autobus électriques. Ces 43 autobus électriques réduiront les émissions d'oxydes d'azote de plus de 126 tonnes au cours de leur durée de vie.

« La Caroline du Nord est en train de devenir un chef de file dans la transition énergétique, et l'engagement de Charlotte-Mecklenburg Schools à faire les premiers pas vers l'électrification de son parc d'autobus scolaires contribue à faire progresser les objectifs de l'État en matière d'énergie propre », a déclaré Matt Stanberry, vice-président, Développement des marchés chez Highland. Nous nous réjouissons à l'idée de ce partenariat qui nous aidera à offrir des services de transport propre, abordable et fiable aux élèves et à la collectivité. »

À propos de Charlotte-Mecklenburg Schools

Charlotte-Mecklenburg Schools est le 17e plus grand district scolaire du pays et le deuxième en importance en Caroline du Nord. Sous la gouverne de la directrice Crystal Hill, docteure en éducation, le district offre un enseignement scolaire et du soutien à plus de 141 000 élèves du comté de Mecklenburg.

Notre vision consiste à créer un environnement novateur, inclusif et axé sur l'élève qui appuie le perfectionnement des apprenants indépendants. Soucieuse de veiller à ce que tous les élèves réalisent tout leur potentiel, Charlotte-Mecklenburg Schools est à l'avant-garde de la communauté sur le plan de l'excellence en éducation, suscitant curiosité intellectuelle, créativité et réalisations.

À propos de Highland Electric Fleets

Highland Electric Fleets est le principal fournisseur de services d'électrification pour les districts scolaires, les gouvernements et les exploitants de parcs de véhicules en Amérique du Nord. Fondée en 2019, l'entreprise offre une gamme unique de produits qui facilitent la mise à niveau des parcs de véhicules électriques et en réduisent les coûts. Exerçant ses activités dans 30 États et au Canada, Highland est responsable de la première utilisation d'autobus scolaires électriques dans le cadre d'un programme de raccordement de véhicules commerciaux au réseau (V2G) et du plus grand projet d'autobus scolaires électriques aux États-Unis à ce jour. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site https://highlandfleets.com .

