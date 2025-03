Les attentes du réseau de la petite enfance pour le budget 2025 - Tous ensemble pour les enfants vulnérables

MONTRÉAL, le 20 mars 2025 /CNW/ - Les associations nationales des CPE et des garderies privées subventionnées ont bon espoir d'avoir été entendues par la ministre de la Famille, Suzanne Roy, et son gouvernement et sont impatients de voir si le financement supplémentaire de 240M$ pour une meilleure inclusion des enfants les plus vulnérables lui sera accordé dans le budget déposé mardi le 25 mars 2025.

« Malgré leurs visions parfois différentes, l'Association des garderies privées du Québec, l'Association québécoise des CPE, le Conseil québécois des services éducatifs à la petite enfance et le Rassemblement des garderies privées du Québec, s'entendent sur un point qui transcende leurs différences : nous devons mieux accueillir les enfants à besoin de soutien particulier et les enfants grandissant dans un contexte socio-économique précaire dans les services de garde éducatifs du Québec », explique Samir Alahmad, président de l'Association des garderies privées du Québec (AGPQ).

« Sans financement supplémentaire pour adapter les installations et embaucher des professionnels qualifiés, les services de garde éducatifs ne pourront pas accueillir les plus vulnérables dans leurs groupes et les conséquences pour ces enfants et leurs familles seront majeures », assure Marie-Claude Lemieux, directrice générale de l'Association québécoise des CPE (AQCPE).

« Nous sommes confiants que le gouvernement de François Legault a entendu nos demandes et qu'il fera tout ce qu'il faut pour respecter ses engagements envers les enfants les plus vulnérables de la société québécoise. Nous avons hâte de voir ce qu'il leur réserve le 25 mars dans son budget! », déclare Francine Lessard, directrice générale du Conseil québécois des services éducatifs à la petite enfance (CQSEPE).

« Une meilleure inclusion des enfants vulnérables dans les services de garde éducatifs, c'est un investissement intelligent pour l'avenir : ces enfants arriveront mieux préparés à l'école, coûteront moins cher au réseau scolaire et auront plus de chances de devenir des citoyens avec un rôle actif au sein de la société québécoise », explique Mario Ranallo Président du Rassemblement des garderies privées du Québec (RGPQ).

Un gouvernement informé de la situation sur le terrain

Depuis des mois, nous faisons front commun et avons concentré nos efforts pour cette cause. Nous avons rencontré la ministre de la Famille, Suzanne Roy, nous avons discuté avec le ministère des Finances en amont du budget et avons écrit une lettre directement au premier ministre François Legault.

Maintenant informé de l'urgence de la situation, le gouvernement comprend certainement l'importance d'accorder la somme demandée, soit près de 240 millions, pour que les enfants les plus vulnérables de la société québécoise aient les mêmes opportunités que les autres.

L'égalité des chances en petite enfance, un engagement du gouvernement

Le gouvernement Legault s'est lui-même engagé à « remettre l'égalité au cœur de notre action » en 2021, en en faisant un des six objectifs de son Grand chantier pour les familles. « On est un gouvernement d'action et on va faire ce qu'il faut pour redonner un réseau de services de garde qui nous rend fiers », avait alors déclaré François Legault.

Et comme il lui reste beaucoup de choses à faire pour arriver à « prioriser l'accès au SGEE aux enfants vivant dans un contexte de précarité socioéconomique » et « mieux soutenir les enfants handicapés et ceux présentant des besoins particuliers », il ne peut qu'investir pour respecter ses engagements.

Enfin, le gouvernement fédéral a récemment prolongé son programme de places en garderie, promettant près de 10 milliards de dollars sur cinq ans pour le Québec. L'inclusion des enfants vulnérables pourrait bénéficier d'une partie de ce financement.

