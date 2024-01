À compter de Paris 2024, un programme de reconnaissance des performances récompensera les athlètes paralympiques qui recevront des médailles

GATINEAU, QC, le 24 janv. 2024 /CNW/ - Le Comité paralympique canadien (CPC) a annoncé aujourd'hui un nouveau programme qui soulignera les performances dignes d'un podium des athlètes paralympiques du Canada en offrant une récompense financière pour les médailles remportées aux Jeux paralympiques.

Le nouveau programme de « reconnaissance des performances paralympiques » récompensera les athlètes paralympiques de la façon suivante : 20 000 $ pour une médaille d'or, 15 000 $ pour une médaille d'argent et 10 000 $ pour une médaille de bronze aux Jeux paralympiques. Il sera mis en place pour les Jeux de Paris qui ont lieu cet été et pour chaque édition suivante. Le programme offre une somme égale à celle que les athlètes olympiques reçoivent pour les mêmes performances.

« Aujourd'hui, c'est un jour historique pour le sport paralympique au Canada, et c'est l'aboutissement d'années de travail pour créer un espace plus équitable et plus inclusif pour les athlètes paralympiques du Canada », affirme Marc-André Fabien, président du CPC, qui a fait l'annonce aujourd'hui au Musée canadien de l'histoire en compagnie d'autres représentantes et représentants officiels, de partisanes et de partisans ainsi que d'athlètes paralympiques. « Depuis de nombreuses années, le CPC se concentre sur le développement d'un système juste et efficace en investissant dans le développement des athlètes et en renforçant le Mouvement paralympique du Canada. »

« Au cours des dernières années, nous avons fait des progrès significatifs pour appuyer le sport paralympique, et un programme de reconnaissance des performances était la prochaine grande priorité pour s'assurer que les athlètes reçoivent à la fois les ressources dont elles et ils ont besoin pour continuer à concourir et la reconnaissance qu'elles et ils méritent pour leur dévouement et leurs réalisations sur la scène mondiale. »

Un fonds de dotation initial de 8 millions de dollars, créée par le partenaire philanthropique du CPC, la Fondation paralympique canadienne, permettra de lancer le programme de reconnaissance des performances paralympiques et d'assurer un modèle de financement durable. Le principal donateur, Sanjay Malaviya, contribuera 50 % des fonds par l'intermédiaire de la Malaviya Foundation.

Malaviya, qui a joué un rôle de premier plan dans l'appui envers les mouvements paralympique et olympique ces dernières années, fait un don égal à l'investissement de 2 millions de dollars qui provient du gouvernement fédéral. Une somme supplémentaire de 2 millions de dollars reste à recueillir, et Malaviya s'est engagée à verser une somme équivalente pour cette partie également. La contribution totale de 4 millions de dollars de la Malaviya Foundation est l'une des plus importantes dans l'histoire du sport paralympique canadien.

« J'ai parlé à beaucoup d'athlètes paralympiques et elles et ils ont chacune et chacun un récit de dévouement et de passion, mais aussi d'obstacles et d'adversité rencontrés tout au long de leur parcours sportif », explique Malaviya, entrepreneur dans le domaine des technologies de la santé. « Les athlètes paralympiques du Canada sont des athlètes incroyables qui nous unissent toutes et tous en représentant fièrement notre pays, et je suis ravi de pouvoir les appuyer et célébrer leurs réalisations de cette manière. »

Le programme de reconnaissance des performances paralympiques a été lancé grâce à une contribution de 2 millions de dollars du gouvernement fédéral.

« Il s'agit d'une initiative très bien accueillie et qui change la donne pour le sport paralympique au Canada, car elle reconnaît l'incroyable ampleur du travail, de l'engagement et des ressources nécessaires pour concourir à un niveau mondial », déclare Carla Qualtrough, ministre des Sports et de l'Activité physique. « C'est fantastique de savoir que les athlètes paralympiques d'aujourd'hui et de la prochaine génération recevront cette reconnaissance équitable tant méritée pour leurs performances. Je suis très fière de pouvoir appuyer le programme de reconnaissance des performances. »

Des initiatives similaires pour les athlètes paralympiques existent déjà dans d'autres pays, comme la France, les États-Unis et l'Australie, et un programme pour les athlètes olympiques du Canada est en place depuis 2006.

Le programme fait partie d'une initiative plus large de 35 millions de dollars, INSPIRER, que lancera la Fondation paralympique canadienne au cours de l'année. La campagne INSPIRER sera la plus grande initiative jamais lancée pour renforcer le Mouvement paralympique au Canada et éliminer les obstacles à la participation.

« Il s'agit d'une avancée significative et d'un moment important dans l'histoire du Mouvement paralympique au Canada », dit Jim Westlake, président de la Fondation. « Nous sommes fiers de pouvoir offrir aux athlètes paralympiques qui remportent des médailles cette reconnaissance bien méritée, et nous remercions le gouvernement fédéral et Sanjay Malaviya pour leur généreux soutien qui a rendu cela possible. Grâce à la mise en place d'un modèle de financement durable, la reconnaissance des performances paralympiques pourra être financée à l'avenir. »

Aurélie Rivard, trois fois paralympienne, dix fois médaillée aux Jeux paralympiques, paranatation :

« L'annonce d'aujourd'hui, c'est bien plus que des simples nouvelles sportives. Nous prenons la décision, comme pays, de valoriser et d'appuyer de la même manière les athlètes qui représentent le Canada, quelles que soient leurs différences. Je pense qu'il s'agit d'un grand pas en avant vers l'idée qu'une médaille paralympique a la même valeur qu'une médaille olympique. »

Priscilla Gagné, double paralympienne, médaillée d'argent à Tokyo 2020, parajudo :

« Je suis très heureuse d'apprendre que les athlètes paralympiques qui remporteront des médailles recevront une récompense en argent pour chaque médaille gagnée. Cette initiative nous montre vraiment, à nous athlètes paralympiques, qu'on nous valorise autant que les athlètes olympiques. Je suis très reconnaissante de la générosité de M. Malaviya et je remercie également le gouvernement du Canada pour sa contribution à ce programme. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont travaillé dans les coulisses pour faire de ce rêve une réalité. »

Nicolas-Guy Turbide, double paralympien, deux fois médaillé aux Jeux paralympiques, paranatation :

« Au cours de ma carrière, je me suis entraîné aux côtés d'athlètes olympiques et paralympiques, et je n'ai pas toujours eu l'impression que les résultats obtenus aux Jeux paralympiques avaient la même valeur que ceux obtenus aux Jeux olympiques. Le programme de reconnaissance des performances paralympiques nous rapproche un peu plus de la reconnaissance et du respect dont jouissent nos homologues olympiques. »

