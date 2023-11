LONGUEUIL, QC, le 22 nov. 2023 /CNW/ - L'honorable François-Philippe Champagne, ministre responsable de l'Agence spatiale canadienne (ASC), a annoncé aujourd'hui que deux astronautes de l'ASC avaient été affectés à des missions importantes. Jenni Gibbons sera astronaute de relève pour la mission lunaire Artemis II et Joshua Kutryk a été affecté à une mission de six mois à la Station spatiale internationale comme membre d'équipage de la mission Starliner-1.

Recrutés comme astronautes de l'ASC en 2017, Jenni Gibbons et Joshua Kutryk ont tous deux terminé leur formation de base en 2020. Ils travaillent depuis à la NASA au service du programme spatial canadien. Ils ont occupé différents postes au centre de contrôle de mission, notamment pour guider des astronautes sortis dans l'espace ainsi que pour veiller au bon déroulement des procédures liées aux véhicules spatiaux commerciaux et aux activités courantes à la Station spatiale internationale.

Si Jeremy Hansen ne peut pas réaliser la mission, Jenni Gibbons assumera ses fonctions dans la mission Artemis II. Puisqu'elle fera partie de cette équipe très restreinte, elle jouera un rôle déterminant dans le développement et la validation de la formation des astronautes ainsi que des procédures pour les futures missions lunaires. Elle aura son mot à dire sur le déroulement des missions Artemis et sur la manière de s'y préparer.

Joshua Kutryk devrait partir pour la Station spatiale internationale au plus tôt au début de 2025, à bord du CST-100 Starliner de Boeing. Il s'agit de la première mission opérationnelle de Starliner. Ce sera sa première mission spatiale : il sera le quatrième astronaute de l'ASC à faire un séjour de longue durée à bord du laboratoire orbital et le premier à le faire dans le cadre du Programme des missions habitées commerciales de la NASA.

Les préparatifs vont bon train pour envoyer des astronautes en mission lunaire, mais il nous faut tout de même encore mieux comprendre tout ce qu'implique le fait de vivre, d'apprendre et de travailler dans le milieu hostile de l'espace. La Station spatiale internationale sera en service au moins jusqu'en 2030. C'est un laboratoire où il est possible de faire de la recherche scientifique révolutionnaire dans des conditions s'apparentant à celles des missions habitées dans l'espace lointain.

Depuis 40 ans, les astronautes canadiens se sont taillé une réputation d'excellence. Les affectations de Jenni Gibbons et de Joshua Kutryk ouvrent la voie aux astronautes de l'ASC pour assumer des rôles de plus en plus importants dans les missions spatiales et confirment par ailleurs la renommée du Canada comme partenaire de choix dans le domaine de l'exploration spatiale. Dans ces nouveaux rôles, ils inspireront les Canadiens d'un bout à l'autre du pays et susciteront l'intérêt d'innombrables jeunes pour une carrière dans un domaine scientifique ou technologique, en génie ou en mathématiques.

« Ces affectations sont une preuve indiscutable de l'excellente réputation de nos astronautes, qui peuvent aller en mission à la Station spatiale internationale ou encore en mission d'exploration de la Lune. Jenni Gibbons et Joshua Kutryk s'apprêtent à écrire une autre page de l'histoire du Canada dans l'espace. Depuis leur recrutement, ils n'ont cessé de se distinguer dans leurs fonctions à la NASA et à l'Agence spatiale canadienne. Les astronautes canadiens sont des explorateurs des temps modernes, ce qui fait d'eux des modèles inspirants pour les futurs astronautes, scientifiques et ingénieurs canadiens. »

L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« Je suis honorée d'assumer ce rôle pour mon agence et mon pays afin de tirer le meilleur parti de cette occasion qui nous a été offerte en échange de notre contribution à l'effort international visant l'exploration de la Lune. L'espace concerne tout le monde : comme Canadiens, nous reconnaissons son utilité incontournable dans notre quotidien, pour notre prospérité économique et pour notre engagement à l'égard des progrès technologiques. En tant qu'astronaute de relève d'Artemis II, je vais contribuer à la définition et au développement des procédures et des structures nécessaires au retour des êtres humains sur la Lune. Je serai sujet d'essais pour des opérations cruciales de la mission, du lancement à l'amerrissage et à la récupération de l'équipage. Je suivrai de la formation pour assumer le rôle de capcom des missions Artemis, c'est-à-dire l'agente de liaison entre l'équipe du centre de contrôle au sol et l'équipage dans l'espace. Je serai aussi formée en même temps que les membres d'équipage pour être prête à les soutenir dans leur mission, quel que soit le besoin. Enfin, je serai prête aussi à participer aux futures missions essentielles à la réalisation du programme spatial canadien. J'ai hâte d'emmener le Canada avec moi dans cette grande aventure. »

Jenni Gibbons, astronaute de l'Agence spatiale canadienne

« Je suis reconnaissant de représenter le Canada dans cette mission. L'espace, pour moi, c'est la curiosité, l'aventure, l'innovation et la science. Mais c'est aussi la collaboration. Collaborer pour tirer parti des possibilités futures. Collaborer à un avenir meilleur, à notre avenir, à la prospérité du Canada. Il y a des dizaines d'années, notre pays a décidé d'investir dans le domaine spatial parce que cela nous permet de trouver des solutions à divers problèmes des Canadiens. Nous poursuivons encore et toujours cet objectif. C'est une chance extraordinaire de réaliser cette mission : je ne manquerai pas d'en tirer le maximum pour notre pays. »

Joshua Kutryk, astronaute de l'Agence spatiale canadienne

Faits en bref

Depuis le début des années 1980, les astronautes canadiens ont fait progresser la science et la technologie, et ont inspiré les Canadiens. Neuf astronautes extraordinaires de l'ASC ont effectué 17 missions spatiales .

. Le lancement de la mission Artemis II est actuellement prévu pour novembre 2024 au plus tôt, tandis que celui de la mission Starliner-1 est prévu pour le début de l'année 2025 au plus tôt. Les deux missions seront lancées depuis le centre spatial Kennedy de la NASA, en Floride.

Artemis II

Artemis II est la première mission lunaire habitée depuis 1972. D'une durée d'environ 10 jours, elle vise à tester les systèmes du vaisseau spatial Orion, conçus pour répondre aux besoins d'un équipage à bord.

Les astronautes de relève sont généralement formés de la même manière que les membres de l'équipage principal. Ils sont ainsi prêts, au pied levé, à assumer les mêmes responsabilités et à faire le même travail.

Exploration de la Lune

En mars 2023, une somme de 1,43 milliard de dollars a été prévue dans le budget fédéral pour soutenir l'exploration de la Lune : 1,2 milliard de dollars sur 13 ans pour développer et fournir un véhicule utilitaire dont les astronautes pourront se servir sur la Lune; 76,5 millions de dollars sur 8 ans pour soutenir les activités scientifiques et les démonstrations technologiques canadiennes à la station spatiale lunaire Gateway.



Starliner-1

Lors de sa mission, Joshua Kutryk fera des études et des démonstrations technologiques pour le Canada et d'autres pays. Il appuiera aussi les opérations critiques et les activités de maintenance de la Station.

sa mission, fera des études et des démonstrations technologiques pour le et d'autres pays. Il appuiera aussi les opérations critiques et les activités de maintenance de la Station. Joshua Kutryk travaille dans l'équipe de Starliner à Houston depuis 2021. Il est sélectionné comme capcom pour l'ascension et la rentrée atmosphérique du premier vol habité du vaisseau spatial CST-100 Starliner.

Station spatiale internationale

En mars 2023, le Canada a confirmé officiellement qu'il prolongeait sa participation au programme de la Station spatiale internationale jusqu'en 2030.

La Station spatiale internationale est un tremplin essentiel vers l'espace lointain, destination des futures missions d'exploration habitées, car on y apprend à vivre et à travailler dans l'espace. C'est un lieu incontournable pour la démonstration de technologies innovatrices et la réalisation de travaux de recherche de pointe .

