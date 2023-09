Les assureurs de personnes ont versé un montant record de 114 milliards de dollars en 2022 et contribué à rendre la vie plus abordable

TORONTO, le 26 sept. 2023 /CNW/ - L'année dernière, les assureurs vie et maladie du Canada ont versé plus de 312 millions de dollars par jour en prestations, ce qui a aidé à rendre la vie plus abordable pour les familles canadiennes.

Les Canadiens ont reçu 114 milliards de dollars en prestations d'assurances vie et maladie, montant record qui correspond à une hausse de 10 p. 100 par rapport à 2019. Ce montant comprend les paiements au titre de l'assurance maladie, de l'assurance vie et des solutions de retraite reposant sur l'assurance.

L'édition 2023 des Faits sur les assurances de personnes au Canada indique notamment qu'en 2022, les assureurs de personnes :

ont fourni une couverture à plus de 29 millions d'assurés, soit 74 p. 100 des Canadiens, ou presque 2 millions de personnes de plus qu'il y a dix ans

ont payé un montant record de 43,9 milliards de dollars de prestations d'assurance maladie complémentaire, invalidité et accident, une hausse de 8 p. 100

ont versé 14,3 milliards de dollars en règlement de médicaments d'ordonnance, une hausse de 8 p. 100

ont versé 650 millions de dollars pour les soutiens à la santé mentale, une hausse de 10 p. 100 et près du double du niveau de 2019

employaient au delà de 170 000 Canadiens, dont plus de 3 000 nouvelles embauches

ont fourni des produits d'assurance à plus de 100 millions de personnes dans le monde

Pour la première fois, le nombre de Canadiens couverts par l'assurance maladie a dépassé les 27 millions. Avec la montée de l'emploi au lendemain de la pandémie, 600 000 personnes ont nouvellement adhéré à des régimes d'assurance maladie au travail en 2022.

« Au cours d'une année où bien des ménages ont eu à faire des choix difficiles face à la hausse des prix, plus de 29 millions de Canadiens ont bénéficié de la protection financière accrue qu'offrent ces produits, a déclaré Stephen Frank, président et chef de la direction de l'Association canadienne des compagnies d'assurances de personnes. Pour ces familles, les médicaments d'ordonnance ont été plus accessibles, la retraite plus sûre, et la certitude plus grande que leurs proches auraient un soutien financier en cas de besoin. »

Vingt-deux millions de personnes étaient couvertes par une assurance vie, et une augmentation d'environ 12 p. 100 des demandes de règlement a été enregistrée. Quant aux solutions de retraite, les assureurs ont versé au delà de 53 milliards de dollars au titre de ces produits, lesquels profitent à plus de neuf millions de Canadiens.

Publiés tous les ans par l'ACCAP, les Faits sur les assurances de personnes au Canada s'appuient sur des données sectorielles et des données accessibles publiquement, et sont affichés sur clhia.ca/faits.

Au sujet de l'ACCAP

L'ACCAP est une association à adhésion libre dont les membres détiennent 99 p. 100 des affaires d'assurances vie et maladie en vigueur au Canada. Ces assureurs fournissent à plus de 29 millions de Canadiens des produits de sécurité financière, y compris l'assurance vie, les rentes (REER, FERR et régimes de retraite, notamment) et l'assurance maladie complémentaire. Ils détiennent au-delà d'un billion de dollars d'actifs au Canada et emploient plus de 170 000 personnes.

