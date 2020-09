TORONTO, le 15 sept. 2020 /CNW/ - L'an dernier, les assureurs de personnes ont versé aux Canadiens 103 milliards de dollars de prestations, un montant record qui représente une hausse de 60 % par rapport à dix ans plus tôt. Ces prestations comprennent 53,3 milliards de dollars de paiements de rentes de retraite, 38,1 milliards de prestations d'assurance maladie pour les médicaments d'ordonnance et des services de santé complémentaires comme les soins dentaires et la physiothérapie, ainsi que 12,1 milliards de prestations d'assurance vie.

« Les prestations d'assurances vie et maladie rendent la vie plus abordable et plus sûre pour environ quatre Canadiens sur cinq, a déclaré Stephen Frank, président et chef de la direction de l'ACCAP. Les prestations fournies par les assureurs permettent aux Canadiens d'avoir accès aux médicaments d'ordonnance, de vivre plus confortablement leurs années de retraite, ou de remplacer un revenu en cas de maladie ou lors du décès d'un être cher. »

Ces données et d'autres tendances sont rapportées dans l'édition 2020 des Faits sur les assurances de personnes au Canada, publiée par l'ACCAP. Autres faits saillants pour 2019 :



Les assureurs stimulent l'économie du Canada en investissant à long terme plus de 860 milliards de dollars dans l'innovation et les projets d'infrastructure;

ils fournissent au-delà de 157 000 emplois dans toutes les régions du pays;

Les assureurs vie gèrent 309 milliards de dollars d'actifs de retraite qui contribuent à la sécurité financière de plus de 8 millions de Canadiens retraités.

« Les assureurs de personnes canadiens sont fiers de contribuer à la résilience des employeurs et des ménages du pays grâce à des produits qui offrent une protection en cas d'imprévu, d'ajouter M. Frank. Notre industrie est présente partout au pays et comprend différents types de sociétés : grands assureurs vie, fournisseurs régionaux de soins de santé sans but lucratif, sociétés de secours mutuels, et assureurs IARD offrant de l'assurance maladie. »

Publiés tous les ans par l'ACCAP, les Faits sur les assurances de personnes au Canada se fondent sur des données sectorielles et des données accessibles publiquement, et sont affichés sur clhia.ca/faits.

Au sujet de l'ACCAP

L'ACCAP est une association à adhésion libre dont les membres détiennent 99 % des affaires d'assurances vie et maladie en vigueur au Canada. Ces assureurs fournissent à plus de 29 millions de Canadiens une large gamme de produits de sécurité financière, dont l'assurance vie, des rentes (notamment REER, FERR et régimes de retraite) et l'assurance maladie complémentaire. Ils détiennent près de 950 milliards de dollars d'actifs au Canada et emploient plus de 157 000 personnes.

