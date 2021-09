TORONTO, le 14 sept. 2021 /CNW/ - Les Canadiens ont touché plus de 97 milliards de dollars de prestations au titre des produits d'assurances vie et maladie en 2020, année couvrant les neuf premiers mois du ralentissement économique causé par la pandémie de COVID-19. Les assureurs ont aidé les Canadiens à faire face aux perturbations et à l'impact tragique de la crise. Ils ont en effet versé:

plus de 12 milliards de dollars pour des médicaments d'ordonnance;

de dollars pour des médicaments d'ordonnance; 950 millions de dollars au titre de l'assurance voyage, en grande partie en raison d'annulations;

de dollars au titre de l'assurance voyage, en grande partie en raison d'annulations; 420 millions de dollars de prestations pour des traitements psychologiques, à l'appui de la santé mentale - près de 25 % de plus qu'en 2019; et

de dollars de prestations pour des traitements psychologiques, à l'appui de la santé mentale - près de 25 % de plus qu'en 154 millions de dollars de capital d'assurance vie pour des décès liés à la COVID-19.

Les protections d'assurance ont été remarquablement résilientes. Du fait des mesures prises par les assureurs, les employeurs et d'autres promoteurs de régimes, plus de 26 millions de Canadiens avaient accès à des services de santé à la fin de 2020, soit le même nombre qu'avant la pandémie.

« Des millions de Canadiens comptent sur les produits d'assurances vie et maladie en période de crise; pour nous tous, l'année 2020 a été l'une de ces périodes, a déclaré Stephen Frank, président et chef de la direction de l'ACCAP. Les assureurs peuvent être fiers de l'initiative dont ils ont fait preuve en réduisant et en reportant les primes afin d'aider les employeurs à traverser la pandémie et de protéger les prestations d'assurance médicaments et soins de santé auxquelles se fient leurs employés. »

Les assureurs ont par ailleurs versé 46 milliards de dollars de prestations de retraite, 37 milliards de dollars de prestations d'assurance maladie complémentaire, et 14 milliards de dollars de prestations d'assurance vie. Les assureurs sont restés financièrement solides, avec des réserves de capital bien supérieures aux cibles des autorités de réglementation.

« La pandémie a mis à l'épreuve et démontré la résilience de l'industrie des assurances de personnes et l'importance de nos produits pour le bien-être d'énormément de gens », a ajouté M. Frank.

Publiés tous les ans par l'ACCAP, les Faits sur les assurances de personnes au Canada se fondent sur des données sectorielles et des données accessibles publiquement, et sont affichés sur clhia.ca/faits.

Au sujet de l'ACCAP

L'ACCAP est une association à adhésion libre dont les membres détiennent 99% des affaires d'assurances vie et maladie en vigueur au Canada. Ces assureurs fournissent à plus de 29 millions de Canadiens une large gamme de produits de sécurité financière, dont l'assurance vie, les rentes (REER, FERR et régimes de retraite notamment) et l'assurance maladie complémentaire. Ils détiennent plus d'un billion de dollars d'actifs au Canada et emploient plus de 158 000 personnes.

SOURCE Association canadienne des compagnies d'assurances de personnes inc.

Renseignements: Contact médias: Kevin Dorse, Vice-président adjoint, Communications stratégiques et Affaires publiques, 613-691-6001, [email protected]

Liens connexes

www.clhia.ca