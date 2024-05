Les assureurs de personnes continuent d'offrir leur collaboration pour alléger le fardeau administratif des médecins

MONTRÉAL, le 8 mai 2024 /CNW/ - L'Association canadienne des compagnies d'assurances de personnes (ACCAP) offre sa collaboration au ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, afin de réduire la charge administrative des médecins et accueille favorablement l'opportunité de discuter des détails du projet de loi lorsqu'il sera déposé.

« L'allègement du fardeau administratif des médecins et du personnel soignant fait partie des solutions incontournables pour améliorer la performance du réseau de la santé, » a déclaré Lyne Duhaime, présidente de l'ACCAP-Québec. « Par l'entremise des régimes d'avantages sociaux qu'ils offrent, nos membres sont fortement investis dans la santé et le bien-être des Québécois. Nous sommes résolument engagés dans la mise en œuvre d'initiatives qui diminuent le fardeau administratif des professionnels de la santé. »

L'ACCAP a déjà lancé deux initiatives clés :

Réduire et éliminer le recours à la référence par le médecin : Par le passé, les assureurs exigeaient une référence par le médecin pour plusieurs services paramédicaux couverts par les régimes collectifs. En vertu des régimes standards offerts par les assureurs, une référence médicale n'est désormais généralement plus requise pour le remboursement d'un traitement fourni par un professionnel paramédical, comme les massothérapeutes, les chiropraticiens, les physiothérapeutes, les psychologues, et les acupuncteurs.

Formulaire standard en assurance invalidité : Les membres de l'ACCAP ont développé en 2017 des formulaires standards d'invalidité de courte et de longue durée. Ces formulaires sont acceptés par tous les assureurs de personnes. Ils sont également à la disposition de tous les participants aux régimes et de leurs médecins sur le site Web de l'ACCAP.

L'ACCAP souhaite travailler en étroite collaboration avec le ministère de la Santé pour mettre en œuvre les orientations annoncées par le ministre Dubé qui permettront aux médecins de consacrer plus de temps à leurs patients plutôt qu'à remplir des formulaires.

Au sujet de l'ACCAP

L'ACCAP est une association à adhésion libre dont les membres détiennent 99 p. 100 des affaires d'assurances vie et maladie en vigueur au Canada. Ces assureurs fournissent à plus de 29 millions de Canadiens des produits de sécurité financière, y compris l'assurance vie, les rentes (REER, FERR et régimes de retraite, notamment) et l'assurance maladie complémentaire. Ils détiennent au-delà d'un billion de dollars d'actifs au Canada et emploient plus de 170 000 personnes.

