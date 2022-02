TORONTO, le 14 févr. 2022 /CNW/ - L'Association canadienne des compagnies d'assurances de personnes (ACCAP) est heureuse d'annoncer le lancement d'une initiative visant à améliorer la détection et l'analyse de la fraude aux prestations dans l'industrie, grâce à la mise en commun des données sur les demandes de règlement et à l'intelligence artificielle avancée.

Chaque assureur au Canada dispose de ses propres outils analytiques internes lui permettant de repérer la fraude dans ses portefeuilles de polices. L'initiative annoncée aujourd'hui, menée par l'ACCAP et son fournisseur de technologie Shift Technology, mettra à contribution l'IA avancée pour analyser des données anonymisées sur les demandes de règlement à l'échelle de l'industrie. Le programme, qui dégage des tendances à partir de millions de dossiers, améliore l'efficacité des enquêtes sur la fraude aux prestations dans l'ensemble de l'industrie.

L'on s'attend à ce que cette initiative prenne de l'ampleur au cours des prochaines années de manière à couvrir encore plus de données de l'industrie.

« Les fraudeurs ont des moyens de plus en plus sophistiqués pour éviter d'être repérés, a déclaré Stephen Frank, président et chef de la direction de l'ACCAP. Cette technologie donnera aux assureurs l'avantage dont ils ont besoin pour cerner les tendances et faire des liens parmi d'énormes quantités de données sur les règlements au fil du temps, ce qui conduira à davantage d'enquêtes et de poursuites. »

« La capacité des assureurs individuels à déceler les fraudes potentielles s'est déjà révélée extrêmement bénéfique, a expliqué Jeremy Jawish, PDG et cofondateur de Shift Technology. Le travail entrepris par Shift Technology et l'ACCAP élargit cet avantage sur l'ensemble des sociétés membres et fournit un précieux outil pour lutter contre la fraude à l'échelle de l'industrie. »

Les assureurs ont versé près de 27 milliards de dollars en prestations d'assurance maladie complémentaire en 2020. Les employeurs et les assureurs essuient chaque année des pertes estimées à des millions de dollars à cause de demandes frauduleuses en assurance maladie collective. Le coût de la fraude est ressenti par les assureurs, les employeurs et les employés et met en péril la viabilité des régimes d'assurance collective.

Au sujet de l'ACCAP

L'ACCAP est une association à adhésion libre dont les membres détiennent 99 % des affaires d'assurances vie et maladie en vigueur au Canada. Ces assureurs fournissent à plus de 29 millions de Canadiens une large gamme de produits de sécurité financière, dont l'assurance vie, les rentes (REER, FERR et régimes de retraite notamment) et l'assurance maladie complémentaire. Ils détiennent plus d'un billion de dollars d'actifs au Canada et emploient plus de 158 000 personnes. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur www.accap.ca.

Au sujet de Shift Technology

Shift Technology propose les seules solutions d'automatisation et d'optimisation des décisions basées sur l'IA construites spécifiquement pour le secteur mondial de l'assurance. L'ensemble de solutions Shift Insurance Suite, qui traite plusieurs processus essentiels durant tout le cycle de vie des polices d'assurance, aide les assureurs à obtenir des règlements de sinistres et des résolutions de polices plus rapides et plus précises. Shift a analysé des milliards de transactions d'assurance à ce jour et a reçu le prix 2020 Global Claims Solutions for Insurance Market Leadership Award de Frost & Sullivan. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur www.shift-technology.com/fr.

