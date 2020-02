Les assureurs canadiens doivent créer de nouveaux modèles d'affaires pour tirer parti de la prochaine vague de possibilités

L'émergence de nouvelles technologies et l'intensification de la concurrence offrent au secteur l'occasion de se réinventer



Les défis liés à la confiance des consommateurs, à l'obsolescence des technologies et à la pénurie de main-d'œuvre accentuent l'urgence de procéder à des changements

L'adoption d'une vision claire pour l'avenir s'avère décisive dans la création de valeur à long terme

L'établissement d'objectifs ambitieux, d'offres nouvelles et de modèles d'affaires traditionnels ne suffit plus

MONTRÉAL, le 26 févr. 2020 /CNW/ - Les assureurs canadiens doivent repenser leurs modèles d'affaires actuels afin de relever les défis complexes posés par l'émergence de nouvelles technologies et l'intensification de la concurrence.

« Les assureurs canadiens sont vulnérables face aux nouvelles tendances qui apparaissent au sein même de leur secteur, indique Simon Girard, leader du Centre d'excellence pour les services en assurance et en actuariat pour le Québec. La diminution de la confiance des consommateurs, ainsi que l'obsolescence des systèmes technologiques et la pénurie de talent, ne donnent aux assureurs d'autre choix que de procéder à de profonds et urgents changements dans leur façon de faire des affaires. Les assureurs qui disposent d'une vision claire pour l'avenir et qui osent investir dans des modèles d'affaires réfléchis et axés sur les besoins évolutifs des clients s'imposeront comme les leaders de la nouvelle économie. »

Le rapport NextWave Insurance: personal and small commercial de 2020 d'EY souligne que les assureurs ne peuvent plus se permettre de tout faire pour tous les consommateurs. Ils doivent revoir leurs objectifs et leurs priorités en redéfinissant leurs modèles d'affaires. Pour ce faire, les assureurs canadiens doivent envisager de prendre les mesures suivantes :



Créer une expérience numérique intégrée : Les assureurs les plus efficaces pourront stimuler leur croissance, fidéliser leur clientèle et accroître leurs parts de marché en anticipant les besoins des consommateurs, en ciblant et en réalisant des ventes croisées avec plus d'efficacité, en mettant en place de solides fonctionnalités de libre-service et en mettant l'accent sur l'établissement de relations clients fondées sur les données.

Les assureurs les plus efficaces pourront stimuler leur croissance, fidéliser leur clientèle et accroître leurs parts de marché en anticipant les besoins des consommateurs, en ciblant et en réalisant des ventes croisées avec plus d'efficacité, en mettant en place de solides fonctionnalités de libre-service et en mettant l'accent sur l'établissement de relations clients fondées sur les données. Tirer parti des relations afin d'améliorer les processus opérationnels et l'expérience client : Les assureurs peuvent accroître la valeur de leur offre et migrer rapidement vers des plateformes en nuage en établissant des partenariats entre écosystèmes (p. ex., plateformes de partage, médias sociaux, AssurTech et fournisseurs de données) afin d'offrir des services spécialisés, mais complémentaires, qui s'avèrent mutuellement bénéfiques.

Les assureurs peuvent accroître la valeur de leur offre et migrer rapidement vers des plateformes en nuage en établissant des partenariats entre écosystèmes (p. ex., plateformes de partage, médias sociaux, AssurTech et fournisseurs de données) afin d'offrir des services spécialisés, mais complémentaires, qui s'avèrent mutuellement bénéfiques. Adopter une approche proactive en matière de protection des renseignements personnels et commerciaux contre les cyberrisques : Les assureurs peuvent renforcer la confiance des consommateurs en développant des techniques efficaces de lutte aux cybermenaces (de la surveillance proactive, en passant par les interventions en cas d'incident) et en adoptant les mesures de défense les plus fortes qui soient afin de protéger leur clientèle contre le vol d'identité et la violation des données.

« Pour figurer parmi les leaders de l'assurance de demain, les assureurs doivent orienter leurs stratégies en fonction de leurs objectifs, notamment en faisant preuve d'une meilleure agilité avec leurs ressources et en étant nettement plus axés sur la clientèle; mais c'est surtout leur capacité à entraîner le changement organisationnel qui sera leur plus important atout, affirme M. Girard. L'établissement d'objectifs ambitieux, de nouvelles offres et de modèles d'affaires traditionnels ne suffit plus. Les assureurs doivent améliorer leur exécution. »

Consultez le rapport NextWave Insurance: personal and small commercial de 2020 d'EY pour en apprendre davantage.

