OTTAWA, ON, le 15 janv. 2025 /CNW/ - Les présidences d'associations médicales nationales, provinciales et territoriales demandent une fois de plus au gouvernement fédéral de renoncer à l'augmentation non approuvée du taux d'inclusion des gains en capital pour les sociétés médicales professionnelles.

« Au nom des médecins du pays, nous pressons le gouvernement d'ordonner à l'Agence du revenu du Canada d'arrêter de percevoir l'impôt sur les gains en capital des sociétés médicales à un taux d'inclusion plus élevé qu'auparavant, et donc de clarifier la situation en abandonnant cette mesure fiscale nuisible », plaident les présidences de 10 associations médicales du Canada dans une lettre adressée au ministre des Finances Dominic LeBlanc.

« Les changements apportés au taux d'inclusion des gains en capital ont engendré une hausse rétroactive des impôts sur l'épargne-retraite pour les prestataires en milieu et en fin de carrière, et ils représenteront un frein pour les personnes fraîchement diplômées envisageant la médecine de proximité. De plus, contrairement aux particuliers, les médecins ne bénéficient pas du seuil d'exonération de 250 000 $; la hausse de l'impôt s'applique dès le premier dollar de gains en capital.

« Alors que 6,5 millions de Canadiens et de Canadiennes n'ont pas accès à un ou une prestataire de soins primaires de façon régulière, que les services d'urgence sont constamment débordés et que les retards en chirurgie sont monnaie courante, il ne faut surtout pas créer d'autres obstacles qui ajouteront un surcroît de stress au personnel de la santé ou dissuaderont certains médecins d'exercer au Canada. »

La lettre adressée au gouvernement fédéral a été signée par la présidence des associations suivantes : Association médicale canadienne, Association médicale de l'Alberta, Doctors of BC, Doctors Manitoba, Doctors Nova Scotia, Société médicale du Nouveau-Brunswick, Association médicale de Terre-Neuve-et-Labrador, Association médicale de l'Ontario, Association médicale de la Saskatchewan et Association médicale du Yukon.

