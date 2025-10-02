GATINEAU, QC, le 2 oct. 2025 /CNW/ - Dans le cadre de l'entente de développement culturel 2024-2027 convenue entre le gouvernement du Québec et la Ville de Gatineau, le ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, est fier d'annoncer, en compagnie de la députée de Hull, Mme Suzanne Tremblay, l'octroi de 340 676 $ pour la réalisation des travaux d'adaptation du bâtiment qui accueillera un nouveau pôle de création au centre-ville.

Un total de 24 ateliers d'artistes verra ainsi le jour au 75, promenade du Portage, une adresse emblématique située sur un site patrimonial. Le projet, imaginé par la coopérative de solidarité Les Ateliers du Ruisseau, permettra aux artistes de devenir propriétaires de leurs lieux de création, d'augmenter le nombre d'ateliers d'artistes, toujours plus en demande, et de redynamiser le centre-ville. Les artistes devraient prendre possession de leurs locaux au cours de la prochaine année.

Citations

« Ce projet reconnaît les artistes et leurs espaces de création comme levier économique. Nous sommes heureux comme gouvernement d'appuyer la création d'une nouvelle infrastructure qui vient entre autres confirmer nos actions en matière de rattrapage culturel en Outaouais. L'arrivée de nombreux artistes de plusieurs disciplines amènera certainement un nouveau souffle au centre-ville de Gatineau. Bravo à la coopérative de solidarité Les Ateliers du Ruisseau pour leur audace et leur désir de participer à la redynamisation de ce secteur. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Je me réjouis de cette initiative qui permettra aux artistes d'apporter leurs couleurs et leur vision créative dans cette partie de la ville. Je suis certaine que les futurs occupants des locaux de création seront inspirés par ce site patrimonial. Je tiens à souligner l'apport de la Ville de Gatineau qui ose miser sur les arts afin de redynamiser le centre-ville. »

Suzanne Tremblay, députée de Hull

Fait saillant

Rappelons que l'entente de développement culturel (EDC) 2024-2027 de la Ville de Gatineau représente une enveloppe de près de 12,5 M$ pour favoriser l'accès, la participation et l'inclusion ainsi que pour renforcer la vitalité culturelle sur le territoire.

Lien connexe

Suivez le Ministère dans les médias sociaux @MCCQuebec.

SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais

Source : Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais, 418 802-6833, [email protected]; Information : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388, [email protected]