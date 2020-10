RBC et l'Académie canadienne du cinéma et de la télévision accordent 13 bourses à des artistes canadiens émergents et lancent la cinquième ronde

TORONTO, le 1er oct. 2020 /CNW/ - RBC et l'Académie canadienne du cinéma et de la télévision ont annoncé aujourd'hui les noms des 13 lauréats d'une bourse au terme de la quatrième ronde du projet PDV . Le programme, une initiative conjointe de RBCxMusique et du prix Prism , offre à des musiciens et à des cinéastes canadiens émergents le soutien nécessaire pour créer et produire des vidéoclips. C'est aujourd'hui également que commence la cinquième ronde. Du 1er octobre au 1er novembre 2020, les artistes émergents admissibles peuvent soumettre une demande en ligne à MVPProject.ca .

Les bourses de la quatrième ronde arrivent à point nommé pour les artistes qui ont été durement touchés par la pandémie de COVID-19. En raison de l'interruption des spectacles sur scène et des productions, lesquelles viennent tout juste de reprendre, les artistes et les cinéastes émergents ont vu disparaître leur principale source de revenus, ce qui les a forcés à revoir la façon dont ils créent et font la promotion de leur art.

En plus de bénéficier d'un financement au moyen des bourses du projet PDV, les artistes peuvent profiter de possibilités de mentorat et de réseautage avec des professionnels de l'industrie. Axé sur la croissance du milieu canadien du vidéoclip, le projet PDV offre des occasions supplémentaires de mentorat et de réseautage aux candidats et aux lauréats tout au long de l'année. Les derniers ateliers comportaient des séances poussées avec les équipes de production responsables des vidéoclips Virtuous Circle de Jordan Klassen, 24 (Toronto Remix) de TOBi et Mustang de Harrison, ainsi que des occasions de mentorat individuel avec certains des créateurs de vidéoclips les plus en vue du pays.

« Au cours des deux dernières années, nous avons observé la concrétisation des projets de ce programme de la conception jusqu'à la production, dans certains cas, d'un vidéoclip internationalement reconnu, a déclaré Matt McGlynn, vice-président, Marketing de la marque, RBC. Chaque ronde du projet PDV donne naissance à des concepts créatifs et uniques qui racontent une histoire, et nous avons hâte de voir les histoires de la quatrième ronde prendre vie. »

Depuis sa création en 2018, le projet PDV a reçu près de 1 400 projets de vidéoclip d'artistes de tout le Canada et a accordé 41 bourses à des artistes émergents, ce qui a contribué à la création de 20 vidéoclips . D'autres vidéoclips seront lancés plus tard cette année. La critique a encensé de nombreux vidéoclips financés par le projet PDV, notamment Virtuous Circle de Jordan Klassen, pour lequel le réalisateur Farhad Ghaderi a gagné l'or aux prix Young Director Award 2020 dans la catégorie vidéoclips. Virtuous Circle était également en nomination aux Music Video Awards du Royaume-Uni en 2019.

« Les dernières années ont été marquées par une prolifération de courts vidéoclips, de mèmes, de GIF et de courtes vidéos promotionnelles, chaque artiste s'efforçant de partager le plus de contenu possible, a indiqué Said the Whale, un groupe de rock indépendant de Vancouver et lauréat d'une bourse de la deuxième ronde du projet PDV. Ce projet est différent : il fait la promotion du vidéoclip en tant que forme d'art. Les œuvres d'art uniques issues du projet PDV n'existeraient pas sans cet extraordinaire organisme de financement. Pour ma part, j'avais presque oublié le pouvoir d'un excellent vidéoclip, mais le projet PDV m'a totalement redonné confiance. »

Le vidéoclip Record Shop de Said the Whale, réalisé par Johnny Jansen et produit par Josh Huculiak, s'est distingué plus tôt cette année lorsqu'il a été mis en nomination pour le vidéoclip de l'année aux prix Juno 2020.

« Nous sommes extrêmement fiers de permettre à 13 équipes créatives de concrétiser leur vision, a déclaré Louis Calabro, vice-président, programmation et prix, Académie canadienne du cinéma et de la télévision. Le fait d'être associé à des collaborations importantes, comme le classique instantané 24 (Toronto Remix) de Kit Weyman et TOBi ainsi que la célébration de l'excellence autochtone dans Mehcinut de Chandler Levack et Jeremy Dutcher, est un honneur et une véritable inspiration pour l'équipe de l'Académie canadienne. »

La liste des lauréats de la quatrième ronde couvre une grande variété de genres musicaux et de styles cinématographiques. Ces lauréats, sélectionnés par un jury de professionnels de l'industrie, sont les suivants :

« Le projet PDV est l'un des rares programmes au Canada qui reconnaît le pouvoir de l'union de la musique et du cinéma pour raconter une histoire, a indiqué Breagh Isabel , auteure-compositrice-interprète de la Nouvelle-Écosse et lauréate d'une bourse de la quatrième ronde du projet PDV. Le soutien du programme m'a permis de collaborer avec une productrice et une réalisatrice incroyables pour donner vie à ma musique. »

Le projet PDV s'inscrit dans le cadre du projet Artistes émergents RBC , qui contribue à épauler aujourd'hui les talents de demain et appuie des organismes qui offrent aux artistes canadiens les meilleures chances de faire avancer leur carrière. Depuis 2015, plus de 13 000 artistes ont reçu du soutien par l'intermédiaire de ces programmes.

La cinquième ronde commence aujourd'hui. Pour en savoir plus, allez au www.projetpdv.ca .

