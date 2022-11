Les arrondissements d'Ensemble Montréal réclament un financement à la hauteur de leurs besoins

MONTRÉAL, le 8 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Les maires(se) d'Ensemble Montréal font front commun pour demander une augmentation du financement de la ville-centre afin de rétablir l'équilibre fiscal et avoir la capacité de fournir les services essentiels aux citoyen·ne·s. Une motion à cet effet a été adoptée à Montréal-Nord, Saint-Léonard, Outremont, Saint-Laurent et Pierrefonds-Roxboro lors de leur conseil d'arrondissement du mois de novembre.

Entre les infrastructures désuètes, la croissance démographique et l'inflation, l'indexation de 2 % des transferts de la ville-centre n'est malheureusement pas suffisante pour fournir les services de base aux citoyen·ne·s. Il en résulte que les arrondissements doivent augmenter drastiquement leur taxe locale ou piger dans leurs fonds de réserve, qui se définit en quelque sorte comme leur compte épargne pour les urgences, afin d'assurer les services de base et équilibrer leur budget de fonctionnement.

« Notre administration a beaucoup d'ambitions pour Montréal-Nord, mais le nerf de la guerre, c'est l'argent. Si les transferts étaient versés plus justement, nous pourrions offrir plus de services aux citoyens, instaurer des mesures d'apaisement de la circulation plus rapidement, réaménager nos parcs et nos espaces verts… Il s'agit d'une demande essentielle pour le développement et l'avenir de nos quartiers », déclare Christine Black, mairesse de l'arrondissement de Montréal-Nord.

Actuellement, la distribution entre les arrondissements pour le Plan décennal d'immobilisations (PDI) est réalisée en fonction de programmes définis par la ville-centre, qui répondent à la vision politique de l'administration en place. Cette façon de faire limite l'autonomie des arrondissements dans le choix des projets d'infrastructures qu'elles souhaitent rénover ou bâtir. Les élu·e·s d'Ensemble Montréal demandent à ce que la répartition s'arrime plutôt aux priorités des arrondissements et qu'elle soit établie selon des critères objectifs et spécifiques tels que la vétusté des équipements et selon des indicateurs de besoins comme la population, la densité des ménages et la superficie.

« Outremont est appelé à accueillir environ 3000 nouveaux citoyens dans les prochaines années, soit une augmentation de 10 % de la population outremontaise. Il est irréaliste de penser qu'on pourra offrir plus de services avec le même montant d'argent. Si les transferts de la ville-centre ne sont pas ajustés, c'est la qualité des services offerts aux citoyens qui va en souffrir », témoigne Laurent Desbois, maire de l'arrondissement d'Outremont.

Dans les arrondissements de Montréal-Nord, Saint-Léonard, Outremont, Saint-Laurent et Pierrefonds-Roxboro, l'indexation de la dotation de 2 % en 2023 et de 1 % en 2022 représente un manque à gagner totalisant :

2,5 M$ pour Montréal-Nord;

2,8 M$ pour Saint-Léonard;

785 150 $ pour Outremont ;

; 6,3 M$ pour Saint-Laurent ;

; 1,5 M$ pour Pierrefonds - Roxboro .

