OTTAWA, ON, le 28 oct. 2022 /CNW/ - Le Bureau du secrétaire du gouverneur général a le plaisir de présenter les armoiries de Son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada.

Ces armoiries évoquent le vécu de la gouverneure générale. Elles mettent notamment en valeur sa culture inuite, son profond attachement au Nord, son amour de la famille, sa remarquable carrière en tant que diplomate canadienne, son expertise en matière d'affaires circumpolaires ainsi que son dévouement en tant que leader inuite.

Armoiries du gouverneure générale (Groupe CNW/Bureau de la gouverneure générale du Canada)

Un élément clé des armoiries est l'engagement de la gouverneure générale envers la réconciliation et sa volonté de promouvoir des relations fondées sur le respect et la collaboration entre les peuples autochtones et non autochtones de l'ensemble du Canada.

Les armoiries incorporent sa devise, Ajuinnata, un mot qui, dans sa langue maternelle, l'inuktitut, signifie « persévérer » ou « ne jamais abandonner ». Cette devise la guide dans son propre cheminement et traduit le message d'espoir qu'elle adresse aux jeunes et à tous les Canadiens et Canadiennes confrontés à l'adversité.

Citations

« Ces armoiries racontent ma vie, ma véritable histoire. Elles témoignent de mon engagement soutenu envers le rapprochement entre les gens et envers la famille, ainsi que de mes espoirs pour l'avenir : un avenir où nous respectons et partageons nos récits respectifs afin de favoriser de meilleures relations entre les peuples. »

Son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada

« Les armoiries de Son Excellence sont tout à la fois simples dans leur composition et infiniment complexes dans leur signification. Emblème personnel à vocation publique, elles illustrent à quel point l'héraldique peut exprimer plusieurs dimensions de l'identité d'une personne de façon structurée et créative. L'histoire inspirante que ces armoiries racontent enrichit l'héraldique canadienne et contribue à perpétuer cette tradition vivante. »

Samy Khalid, héraut d'armes du Canada

Faits en bref

Les armoiries des gouverneurs généraux apparaissent sur divers documents et artefacts officiels comme leur sceau privé et leurs médailles académiques. Le sceau privé est un cachet utilisé avec la signature du gouverneur général pour donner une approbation officielle à certaines classes de documents (p. ex. les commissions des officiers des Forces armées canadiennes).

La composition des armoiries personnelles de Son Excellence est le fruit d'un travail de collaboration entre la gouverneure générale et le héraut d'armes du Canada , M. Samy Khalid, effectué au courant de la dernière année.

, M. Samy Khalid, effectué au courant de la dernière année. La peinture est une réalisation de Cathy Sabourin , héraut Fraser de l'Autorité héraldique du Canada . La calligraphie est l'œuvre de Doris Wionzek .

, héraut l'Autorité héraldique du . La calligraphie est l'œuvre de . La gouverneure générale est la chef de l'Autorité héraldique du Canada , le service fédéral chargé de créer et d'enregistrer des armoiries, des drapeaux et des insignes. Ce service a été créé au sein du Bureau du secrétaire du gouverneur général en 1988.

, le service fédéral chargé de créer et d'enregistrer des armoiries, des drapeaux et des insignes. Ce service a été créé au sein du Bureau du secrétaire du gouverneur général en 1988. Le Registre public des armoiries, drapeaux et insignes du Canada contient les emblèmes héraldiques ayant été concédés, enregistrés, approuvés ou confirmés par l'Autorité héraldique du Canada .

Liens connexes

Armoiries de la gouverneure générale Mary Simon

Autorité héraldique du Canada

Concession d'armoiries, drapeaux et insignes

Médaille académique du gouverneur général

Restez branchés :

Suivez GouverneurGeneralCanada sur Facebook , Instagram , Twitter et YouTube .

Suivez l'Autorité héraldique du Canada sur Facebook.

SOURCE Bureau de la gouverneure générale du Canada

Renseignements: pour les médias: Bureau de presse de Rideau Hall, 343-573-7563, [email protected]