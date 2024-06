TORONTO, le 7 juin 2024 /CNW/ - L'équipe des Argonauts de Toronto et Michael « Pinball » Clemons, directeur général des Argonauts de Toronto, membre du Temple de la renommée du football canadien et propriétaire de sept bagues de la coupe Grey, se sont joints à Shane Quinn, vice-président, Communications d'entreprise et réputation de la marque, Groupe TMX, pour fermer les marchés.

Les Argonauts de Toronto ferment les marchés, Vendredi 7 juin 2024

Les Argonauts de Toronto, membres de la Ligue canadienne de football, étaient ravis de fermer les marchés à quelques jours de leur premier match de la saison. Leur combat pour la coupe Grey commencera le dimanche 9 juin, à 19 h, sur le terrain du BMO Field, où ils affronteront les Lions de la Colombie-Britannique. Les Argonauts jouent depuis 1873 et ont remporté la coupe Grey un nombre record de dix-huit fois. L'équipe était représentée vendredi par son directeur général, Michael « Pinball » Clemons, membre du Temple de la renommée du football canadien et propriétaire de sept bagues de la coupe Grey, ainsi que par trois joueurs actuels : Folarin Orimolade, ailier défensif, Dejon Brissett, receveur, et Lirim Hajrullahu, botteur de précision. Les Argonauts vous invitent à assister en personne à leur match de football à Toronto.

Publicité commanditée par CNW. Pour plus d'informations, visitez www.newswire.ca.

SOURCE Toronto Stock Exchange

Renseignements: RELATIONS AVEC LES MÉDIAS : Mike Hogan, Gestionnaire, Communications, Argonauts de Toronto, 647 637-2653