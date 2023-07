Les Archives nationales à Sept-Îles accueilleront l'œuvre de Patrick Bérubé

MONTRÉAL, le 6 juill. 2023 /CNW/ - L'artiste Patrick Bérubé réalisera une sculpture destinée à embellir les aires publiques des Archives nationales à Sept-Îles. Son projet a été retenu au terme d'un appel de projets lancé par le Conseil des arts et des lettres du Québec, Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) et la Fondation de BAnQ, visant la création d'une œuvre originale permanente inspirée de fonds d'archives relatifs à la Côte-Nord. La sculpture sera réalisée au cours des prochains mois et installée d'ici la fin de 2023.

L’artiste Patrick Bérubé (Groupe CNW/Bibliothèque et Archives nationales du Québec)

« L'art est une main tendue : quoi de mieux que cette sculpture originale de Patrick Bérubé pour inciter les visiteurs des Archives nationales à Sept-Îles à la découverte? L'enracinement de cette œuvre dans l'histoire et le sol de la Côte-Nord en font le projet parfait pour ce lieu de mémoire. J'invite les citoyennes et les citoyens à en profiter! »

Marie Grégoire, présidente-directrice générale de BAnQ

« Le développement durable des arts repose sur leur ancrage et leur résonance dans nos vies, ainsi que sur leur pouvoir de nous transformer. L'œuvre de Patrick Bérubé est un exemple concret de l'atteinte de cet objectif, puisqu'elle contribuera à embellir l'aire publique des Archives nationales à Sept-Îles et à enrichir le quotidien de tous ceux qui y sont de passage ».

Anne-Marie Jean, présidente-directrice générale du CALQ

« La Fondation de BAnQ est fière de promouvoir la création artistique tout en permettant d'embellir l'espace public des Archives nationales à Sept-Îles. La richesse des fonds d'archives et le talent des artistes régionaux sont mis de l'avant avec cette magnifique initiative que je ne peux que célébrer. »

Émilie Guertin, directrice générale de la Fondation de BAnQ

Une œuvre qui prend racine dans le territoire de la Côte-Nord

L'œuvre Pré-Face de Patrick Bérubé sera une sculpture composée d'une colonne de livres fabriqués en aluminium et d'une contre-forme découpée dans une pierre issue des mines de fer nord-côtières. Une photographie choisie dans le fonds d'archives Famille Dufresne y sera gravée. Tel un fossile, cette gravure sera l'empreinte du passé et d'une partie de notre histoire. La colonne symbolisera les fondations de notre identité. Les livres juxtaposés rappelleront les strates géologiques et les paysages sculptés par l'extraction minière. Comme les strates, les livres contiennent des traces de nos origines, à la manière d'une suite d'allers-retours entre diverses couches de notre histoire passée et à venir.

L'artiste et sa démarche artistique

Patrick Bérubé a obtenu une maîtrise en arts visuels et médiatiques de l'Université du Québec à Montréal en 2005. Finaliste au prix Pierre-Ayot à deux reprises, il a vu son travail rayonner sur la scène nationale et internationale grâce à ses participations à de nombreuses expositions et à des événements majeurs, notamment à New York, à Berlin, à Londres et au Luxembourg. Il a également réalisé plusieurs séjours en résidence d'artiste, notamment au Hangar à Barcelone, à la Cité internationale des arts à Paris ainsi qu'avec le groupe Buy-Sellf à Bordeaux. Membre actif de la galerie Clark à Montréal, il a aussi créé plusieurs œuvres dans le cadre de la Politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics.

Sa pratique artistique est essentiellement axée sur la sculpture et sur son installation publique. L'artiste s'intéresse aux rapports contradictoires inhérents à l'humain, qu'ils soient émotifs ou physiques. Il s'interroge sur la façon dont l'être humain fonde toute la conception de son existence sur son unicité, la systématisant et la réduisant à sa taille, de manière à la rendre plus perceptible et à oublier le caractère incommensurable de son échelle et de sa force.

À propos du Conseil des arts et des lettres du Québec

Le Conseil des arts et des lettres du Québec investit dans l'imaginaire et célèbre les succès de celles et ceux qui créent des œuvres marquantes, qui forgent notre identité culturelle et la font rayonner. Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le Conseil soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion au Québec, au Canada et à l'étranger.

Chaque année, le Conseil appuie financièrement quelque 1500 artistes et 800 organismes artistiques à but non lucratif, contribuant ainsi à l'expression d'une culture vivante et accessible partout au Québec. Il encourage des œuvres artistiques et littéraires phares qui inspirent la fierté des citoyennes et des citoyens, nourrissent notre culture et, surtout, l'imprègnent au-delà du temps.

À propos de BAnQ

Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) offre à toute la population du Québec des milieux stimulants pour découvrir et apprendre toute la vie, et ce, gratuitement.

En ligne comme dans ses 12 édifices répartis sur le territoire, elle rassemble et partage l'histoire et la culture du Québec et ouvre des horizons sur le savoir du monde entier. Des millions de trésors (livres, revues et journaux, films, musique, images, archives, etc.), accessibles à tous et conservés précieusement pour les générations futures.

À propos de la Fondation de BAnQ

La Fondation de BAnQ soutient la réalisation de programmes structurants axés sur des expériences d'apprentissage multiples, en particulier dans des univers numériques, qui favorisent l'émancipation citoyenne. Elle souhaite contribuer à accroître l'accès aux vastes ressources, savoirs et expertises de BAnQ.

