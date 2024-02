Les archives du pianiste et compositeur André Gagnon entrent à BAnQ

MONTRÉAL, le 8 févr. 2024 /CNW/ - Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) est heureuse d'annoncer l'acquisition du fonds d'archives du grand artiste musicien André Gagnon, né en 1936 et disparu en décembre 2020. Figure marquante de la culture québécoise, il est l'un de ses plus brillants ambassadeurs ici comme à l'étranger.

André Gagnon en concert, vers 1975. Archives nationales à Montréal, fonds André Gagnon. Photo : Jean-Guy Thibodeau. (Groupe CNW/Bibliothèque et Archives nationales du Québec) André Gagnon, 1947. Archives nationales à Montréal, fonds André Gagnon. Photographe non identifié. (Groupe CNW/Bibliothèque et Archives nationales du Québec) André Gagnon, partition manuscrite Le vaisseau d’or (extrait de l’opéra Nelligan), vers 1990. Archives nationales à Montréal, fonds André Gagnon. (Groupe CNW/Bibliothèque et Archives nationales du Québec)

Amorcée dans les années 1950, sa carrière s'étend sur sept décennies et révèle un homme-orchestre, véritable surdoué touche-à-tout. Accompagnateur, orchestrateur, arrangeur, compositeur, interprète, réalisateur, il crée des albums novateurs en plus de composer pour le théâtre, le ballet, l'opéra, le cinéma et la télévision. Acclamé au Québec et partout au Canada, il l'est aussi aux quatre coins du monde où, au fil du temps, il accumule les succès notamment au Japon, aux États-Unis, au Mexique, au Royaume-Uni, en Grèce, en Roumanie, au Venezuela, en Corée du Sud et en Australie.

« André Gagnon est un géant. L'œuvre aux multiples facettes de ce créatif parmi les créatifs a marqué nos vies et son travail singulier continue d'influencer les musiciens aujourd'hui. Ses archives constituent un legs majeur pour la mémoire du Québec, un véritable trésor. Au cœur de la société apprenante, afin que son héritage se perpétue, BAnQ préserve désormais ce précieux patrimoine afin de le partager avec les générations présentes et futures. »

Marie Grégoire, présidente-directrice générale de BAnQ

Contenu du fonds : le parcours d'un artiste phare

Les documents contenus dans le fonds André Gagnon renseignent sur la vie, la carrière et la démarche créative de l'artiste de 1940 à 2017. On y trouve principalement des partitions dont plusieurs sont manuscrites, parmi lesquelles la fameuse pièce Wow qui a fait danser la planète dans les années 1970, la trame de la télésérie Des dames de cœur ou l'opéra Nelligan. Le fonds comporte aussi des photographies, des vidéos, des carnets de notes et une correspondance importante sous la forme de lettres, de cartes et de témoignages adressés à André Gagnon tant par des personnalités que par des admirateurs du grand public. Des documents textuels témoignent également de ses tournées internationales comme de l'administration de sa compagnie de production, AGM.

Le fonds André Gagnon en bref :

plus de 25 mètres linéaires de documents textuels, dont 40 % sont des partitions;

environ 1000 photographies;

plus de 200 cassettes vidéo.

BAnQ travaille actuellement au traitement de ce fonds, mais une grande partie de celui-ci est déjà accessible au public aux Archives nationales à Montréal. Le fonds d'archives André Gagnon est complémentaire d'autres fonds de personnalités et d'organisations liées au domaine de la musique conservés par BAnQ comme ceux de Claude Léveillée, de Gilles Vigneault, de Clémence DesRochers, de Colette Boky, de Pauline Julien, de Pierre Mercure, de Jacques Blanchet, d'Omer Létourneau, du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec et du Festival International de Jazz de Montréal.

Des prestations en hommage à André Gagnon à la Grande Bibliothèque

Afin d'honorer la mémoire d'André Gagnon et de marquer l'entrée de ses archives à BAnQ, le premier événement du nouveau rendez-vous Les lundis culturels lui sera consacré. L'artiste Klô Pelgag offrira une courte prestation musicale inspirée d'œuvres marquantes du musicien. Par la suite, Marie Grégoire, pdg de BAnQ, et Hélène Fortier, directrice des Archives nationales à Montréal, prendront part à un échange sur le riche fonds André Gagnon dont certaines pièces seront exposées. Un 5 à 7 à ne pas manquer le lundi 26 février, à compter de 17 h, dans le hall de la Grande Bibliothèque. Entrée libre, mais places limitées : réservation en ligne sur le site Web de BAnQ.

Au cours des jours suivants, le pianiste Mathieu Bourret interprétera des pièces du répertoire d'André Gagnon dans le hall de la Grande Bibliothèque. Il sera au piano du mardi 27 février au vendredi 1er mars 2024, de midi à 13 h. Entrée libre.

Au sujet de BAnQ

Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) offre à toute la population du Québec des milieux stimulants pour découvrir et apprendre toute la vie, et ce, gratuitement.

En ligne comme dans ses 12 édifices répartis sur le territoire, elle rassemble et partage l'histoire et la culture du Québec tout en ouvrant des horizons sur le savoir du monde entier. Des millions de trésors (livres, revues et journaux, films, musique, images, archives, etc.) y sont accessibles à tous et conservés précieusement pour les générations futures. banq.qc.ca

SOURCE Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Renseignements: Source et renseignements : Claire-Hélène Lengellé, Responsable des relations avec les médias, Bibliothèque et Archives nationales du Québec, [email protected], 514 873-1101 poste 3199