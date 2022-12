Les archives de Broue entrent à Bibliothèque et Archives nationales du Québec

MONTRÉAL, le 8 déc. 2022 /CNW Telbec/ - C'est aux Archives nationales à Montréal que la présidente-directrice générale de Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ), Marie Grégoire, a dévoilé ce soir l'acquisition du fonds Les Productions 3M contenant les archives de la célèbre pièce de théâtre Broue. L'annonce a permis d'honorer les comédiens et donateurs du fonds, Michel Côté (absent de la cérémonie), Marcel Gauthier et Marc Messier, lors d'un événement soulignant ce précieux legs pour la mémoire du Québec.

Les archives de Broue entrent à BAnQ – De gauche à droite : Marc Messier, Marcel Gauthier, Marie Grégoire et Maxime Le Flaguais. Photo : Philippe Roy-Frenette. (Groupe CNW/Bibliothèque et Archives nationales du Québec) Salut final des comédiens à l’Olympia de Montréal, automne 1988. Archives nationales à Montréal, fonds Les Productions 3M [pièce de théâtre Broue] (P10020). Photo : Michel Tremblay. (Groupe CNW/Bibliothèque et Archives nationales du Québec) Photographie des personnages sur scène pour les 10 ans de Broue, joués par Marc Messier, Michel Côté et Marcel Gauthier, 21 mars 1989. Fonds Les Productions 3M [pièce de théâtre Broue] (P10020). Photo : Michel Tremblay. (Groupe CNW/Bibliothèque et Archives nationales du Québec) Croquis pour la promotion de Broue, [après 1982]. Archives nationales à Montréal, fonds Les Productions 3M [pièce de théâtre Broue] (P10020). Artiste non identifié. (Groupe CNW/Bibliothèque et Archives nationales du Québec) Maquette cartonnée d’une affiche de Broue, [1984]. Archives nationales à Montréal, fonds Les Productions 3M [pièce de théâtre Broue] (P10020). Artiste : Alain Thomas. (Groupe CNW/Bibliothèque et Archives nationales du Québec)

« Broue est une création au destin hors du commun. Ce spectacle chéri des Québécois a profondément marqué l'histoire de la scène des 40 dernières années, battu des records et traversé nos frontières. L'acquisition des archives de Broue constitue un apport majeur aux collections de BAnQ. Parions que cet héritage stimulera la soif de découverte des Québécois pour leur patrimoine culturel. Cette histoire, son parcours et ses coulisses s'offrent maintenant aux générations actuelles et futures comme une source d'inspiration au cœur de la société apprenante. »

Marie Grégoire, présidente-directrice générale de BAnQ

Contenu du fonds : la genèse d'un spectacle légendaire

Témoins de l'évolution de l'industrie du spectacle au Québec, les documents contenus dans le fonds Les Productions 3M renseignent sur la création, la promotion et l'évolution de la pièce Broue de 1979 jusqu'à 2017.

Le fonds contient environ 5 mètres linéaires de documents textuels dont différentes versions des textes de la pièce pour le Québec, principalement écrits par Claude Meunier, Jean-Pierre Plante, Francine Ruel et Louis Saia. On y trouve aussi les textes pour les versions belge (Chez Willy), flamande (In't zicht van de statie), françaises (Cul sec, Mousse, Garçons de café, Faux-col), anglaise (Willy's Brew) et une version neutre sans références au monde du sport ni à des marques de bière pouvant être jouée n'importe où dans le monde.

On y trouve également des notes, de la correspondance, des affiches, des documents promotionnels, des calendriers de tournées, des statistiques ainsi que le dossier lié au record Guinness établi en septembre 2006 pour la longévité d'une pièce jouée avec la même distribution.

Le fonds comporte environ 800 photographies et près de 400 documents audiovisuels sur différents supports, montrant des représentations, des commerciaux et des entrevues.

BAnQ travaille actuellement au traitement de ce fonds, mais une grande partie de celui-ci est déjà accessible au public aux Archives nationales à Montréal.

Des archives complémentaires

Le fonds d'archives Les Productions 3M est complémentaire d'autres fonds du domaine des arts de la scène conservés par BAnQ comme ceux du Théâtre des Variétés, de la Comédie Canadienne et de la Ligue nationale d'improvisation. Il s'ajoute aussi aux fonds de personnalités liées au milieu du théâtre et de l'humour parmi lesquelles Claude Meunier, Jean-Pierre Plante, Yvon Deschamps, Clémence DesRochers, Dominique Michel et Jean Grimaldi.

