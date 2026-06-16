Les applications bancaires gagnent du terrain auprès de toutes les catégories d'âge au Canada

TORONTO, le 16 juin 2026 /CNW/ - Lorsqu'il s'agit de modes d'accès aux services bancaires personnels, un nombre croissant de particuliers délaissent l'ordinateur au profit d'un appareil mobile. Selon l'enquête Les Canadiens et leurs activités bancaires de 2026, commanditée par l'Association des banquiers canadiens (ABC), l'utilisation des applications bancaires est en hausse chez toutes les générations.

Canadian Bankers Association

L'usage croissant des applications bancaires ne s'observe pas seulement chez les jeunes clients puisqu'un baby-boomer sur cinq a désormais recours à une application bancaire. Voici le profil des personnes qui utilisent principalement une application pour effectuer la plupart de leurs opérations bancaires :

Presque la moitié de la génération Z (45 %), soit des personnes nées entre 1997 et 2012.

Environ la moitié de la génération Y (47 %), soit des personnes nées entre 1981 et 1996.

Quatre membres de la génération X sur dix (41 %), soit des personnes nées entre 1966 et 1980.

Près d'un baby-boomer sur cinq (19 %), soit des personnes nées entre 1946 et 1965.

L'essor des services bancaires numériques se poursuit

L'enquête révèle que 82 % des répondants utilisent les canaux numériques (sites Web ou applications) pour effectuer la majorité de leurs opérations bancaires, comparativement à 68 % en 2016. La croissance du recours aux services bancaires numériques transforme la relation quotidienne qu'entretiennent les Canadiennes et les Canadiens avec leurs banques. En effet, le Canadien moyen visite sa succursale 1,5 fois par mois de nos jours, comparativement à 1,8 fois en 2018. Fait intéressant : 71 % des répondants s'attendent à continuer à visiter une succursale bancaire dans cinq ans.

Voici ce que l'enquête montre aussi :

82 % des baby-boomers et 77 % des membres de la génération silencieuse (personnes nées entre 1928 et 1945) utilisent les canaux numériques pour effectuer la plupart de leurs opérations bancaires.

88 % des répondants ont utilisé les services bancaires en ligne l'année dernière, une hausse par rapport aux 76 % de 2016. De ce nombre, 45 % déclarent qu'il s'agit de leur principal mode d'accès aux services bancaires.

78 % des Canadiennes et Canadiens ont utilisé une application bancaire l'année dernière, comparativement à 44 % en 2016. 37 % d'entre eux déclarent qu'il s'agit de leur principal mode d'accès aux services bancaires.

« Le Canada a adopté les services bancaires numériques, une solution pratique et souple, sans pour autant abandonner l'accompagnement offert en succursale lorsqu'une visite en personne est nécessaire, précise Anthony G. Ostler, président et chef de la direction de l'ABC. Qu'il s'agisse de la gestion quotidienne des finances sur une application mobile, d'un virement électronique ou d'un entretien avec un conseiller pour des opérations plus complexes, les consommateurs désirent des solutions bancaires qui soient sûres, accessibles et adaptées à leurs besoins. Les résultats de l'enquête montrent que les banques ne cessent de créer des solutions pour offrir aux clients le choix et la souplesse qui répondent à leurs attentes. »

Les consommateurs adoptent également les paiements numériques

Parallèlement au développement soutenu des technologies financières, on constate une évolution dans les habitudes de paiement des particuliers. Un plus grand nombre de personnes ont recours aux paiements numériques, et les répondants déclarent utiliser les virements électroniques deux fois plus souvent qu'en 2018. Un répondant sur quatre (25 %) prévoit recourir aux virements électroniques encore plus souvent dans les cinq prochaines années. Par ailleurs, ces répondants disent utiliser les paiements sans contact 13,5 fois par mois en moyenne, comparativement à 9,1 fois par mois en 2018.

Les jeunes utilisent les outils de gestion financière que proposent les banques

Les progrès de la technologie financière se reflètent dans les outils de gestion des finances personnelles. Selon l'enquête, environ 8 membres de la génération Z sur 10 (77 %) et plus de six membres de la génération Y sur 10 (64 %) utilisent les outils que les banques mettent à leur disposition pour gérer leurs dépenses et établir un budget.

Vous pouvez consulter les résultats de l'enquête sur notre site Web : cba.ca/article/les-canadiens-et-leurs-activites-bancaires-en-2026

Association des banquiers canadiens

L'Association des banquiers canadiens est la voix de plus de 60 banques canadiennes et étrangères qui contribuent à l'essor et à la prospérité économiques du pays. L'ABC préconise l'adoption de politiques publiques favorisant le maintien d'un système bancaire solide et dynamique, capable d'aider les Canadiennes et les Canadiens à atteindre leurs objectifs financiers. www.cba.ca.

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SOURCE Association des banquiers canadiens

Ethan Teclu, Chef des relations avec les médias, [email protected], (437) 778-7857