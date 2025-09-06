BERLIN, 9 septembre 2025 /CNW/ - Le Groupe Midea, une entreprise Fortune Global 500 2025, a placé les appareils électroménagers SPACE MASTER sous les feux de la rampe au salon IFA 2025. Fondée sur l'idée qu'à taille égale, la surprise sera de taille, la série SPACE MASTER redéfinit la quantité d'espace utilisable que les utilisateurs peuvent attendre des appareils de taille standard.

Mégacapacité, performance avancée

SPACE MASTER minimise son empreinte tout en offrant une fonctionnalité exceptionnelle. Le principal produit, le réfrigérateur SPACE MASTER, offre une capacité efficace de 443 L à la pointe de l'industrie, dépassant l'espace utilisable combiné du réfrigérateur Combi de 336 L de Midea, du mini-réfrigérateur de 66 L et du congélateur de 31 L de Midea. Il inclut par ailleurs un congélateur de 130 L et un compartiment de fruits et légumes d'un volume supérieur de 47 %. À l'intérieur, son système Infinite Shelf and Door Bin peut être réorganisé pour accueillir des articles surdimensionnés comme de grands cartons de lait, des gâteaux d'anniversaire ou des contenants de boissons de la taille d'une fête.

Lorsque la vaisselle du soir s'empile dans l'évier, le lave-vaisselle SPACE MASTER devient le héros du nettoyage. Conçu avec un système de bâti à 3 couches, il compte jusqu'à 16 places avec de l'espace pour tout, des plateaux de cuisson surdimensionnés aux grands verres. Une fois activés, les pulvérisateurs rotatifs du lave-vaisselle ciblent chaque espace et chaque fente, sans laisser de trace de graisse ou de miettes.

Une fois que le chaos de l'heure du repas s'est calmé, le combiné laveuse et sécheuse SPACE MASTER transforme le lavage fastidieux du linge en un jeu d'enfant. Son tambour surdimensionné peut contenir tout un ensemble de literie ou l'équivalent d'une semaine de vêtements, et la technologie PowerMix Spray de la machine garantit que le détergent s'infiltre profondément dans chaque fibre.

La suite complète d'appareils électroménagers pour une maison sans encombrement

Le reste de la famille SPACE MASTER partage la même philosophie. Le four permet de cuisiner de délicieux rôtis et de grands festins sans avoir besoin d'une plus grande cuisine. La friteuse Air Fryer offre une surface de cuisson jusqu'à 45 % supérieure à celle associée à une friteuse à air conventionnel de 8 litres. Enfin, le climatiseur permet un refroidissement exceptionnel avec un profil ultra mince et une conception discrète. En maîtrisant l'espace, SPACE MASTER permet aux utilisateurs de maîtriser leur mode de vie.

À propos de Midea et du Groupe Midea

Midea est l'une des plus de 10 marques de la branche maison intelligente du Groupe Midea.

Fondée en 1968, le Groupe Midea est une entreprise technologique mondiale de premier plan, classée au 246 rang sur la liste Fortune Global 500 2025. En tant que l'un des plus grands fabricants d'appareils électroménagers au monde, Midea a simplifié ses unités de base en six piliers d'activité à forte croissance afin d'ouvrir la nouvelle voie de croissance future en 2025 : la maison intelligente, les technologies industrielles, les technologies du bâtiment, la robotique et l'automatisation, Midea Medical et Annto Logistics.

www.midea-group.com

www.midea.com

