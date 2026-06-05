Les analyses menées par l'Agence canadienne d'inspection des aliments révèlent d'excellents résultats en matière de salubrité des aliments au Canada

OTTAWA, ON, le 5 juin 2026 /CNW/ - L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA), le plus important organisme de réglementation à vocation scientifique du Canada, a publié les résultats annuels des programmes nationaux de dépistage et de surveillance, qui confirment des taux de conformité très élevés aux normes canadiennes en matière de salubrité des aliments.

Grâce à des analyses régulières des aliments vendus au Canada, qu'ils soient produits au pays ou importés, l'ACIA aide à vérifier que les aliments respectent les normes de salubrité rigoureuses du Canada, tout en cernant les secteurs susceptibles de présenter des risques au chapitre de la salubrité des aliments à l'avenir. Ce travail contribue en outre à la réputation du Canada en tant que partenaire commercial de confiance à l'échelle mondiale.

L'ACIA a publié des rapports annuels pour trois programmes de surveillance continue axés sur les risques microbiologiques et liés aux résidus chimiques, dont un programme portant spécifiquement sur les aliments destinés aux enfants. Ces rapports résument les résultats de dizaines de milliers d'analyses effectuées sur des aliments provenant d'épiceries, d'installations de production alimentaire et de marchandises importées au Canada. Les rapports décrivent également les mesures de suivi prises par l'ACIA lorsque des problèmes ont été relevés. Les ensembles de données complets et les résumés peuvent être consultés sur le portail de données ouvertes du gouvernement du Canada.

Rapport annuel 2024-2025 du Programme national de surveillance microbiologique : 12 641 analyses ont été effectuées sur 5 305 produits alimentaires canadiens et importés. Les résultats ont été jugés satisfaisants pour 99 % des produits canadiens et 98,9 % des produits importés. En outre, 1 735 analyses ont été effectuées sur 1 496 échantillons environnementaux; les résultats ont été jugés satisfaisants dans 97,8 % des cas et l'Agence n'a pas eu à prendre d'autres mesures.

12 641 analyses ont été effectuées sur 5 305 produits alimentaires canadiens et importés. Les résultats ont été jugés satisfaisants pour 99 % des produits canadiens et 98,9 % des produits importés. En outre, 1 735 analyses ont été effectuées sur 1 496 échantillons environnementaux; les résultats ont été jugés satisfaisants dans 97,8 % des cas et l'Agence n'a pas eu à prendre d'autres mesures. Rapport annuel 2022-2023 du Programme national de surveillance des résidus chimiques : plus de 110 000 analyses visant à détecter la présence de résidus de médicaments vétérinaires, de pesticides, de métaux, de mycotoxines et de contaminants ont été effectuées sur quelque 15 500 échantillons de produits laitiers, de fruits et légumes frais et transformés, de miel, d'œufs, de viande, de produits de l'érable ainsi que de poissons et de fruits de mer. Les résultats d'analyse ont montré que 97,5 % des échantillons étaient conformes aux normes canadiennes.

plus de 110 000 analyses visant à détecter la présence de résidus de médicaments vétérinaires, de pesticides, de métaux, de mycotoxines et de contaminants ont été effectuées sur quelque 15 500 échantillons de produits laitiers, de fruits et légumes frais et transformés, de miel, d'œufs, de viande, de produits de l'érable ainsi que de poissons et de fruits de mer. Les résultats d'analyse ont montré que 97,5 % des échantillons étaient conformes aux normes canadiennes. Projet sur les aliments destinés aux enfants, 2023 : un total de 105 échantillons d'aliments en purée pour nourrissons et jeunes enfants ont été prélevés aux fins d'analyse. Tous les échantillons analysés pour détecter la présence de pesticides ont été jugés conformes aux normes canadiennes.

Lorsque des échantillons non conformes sont détectés, l'ACIA a plusieurs mesures de suivi auxquelles elle peut recourir. Ces mesures varient selon le niveau de risque pour la santé. Elles peuvent comprendre la notification du producteur ou de l'importateur, la notification de l'autorité étrangère responsable de la salubrité des aliments, des inspections de suivi, d'autres activités d'échantillonnage dirigé ou la saisie ou le rappel des produits. Les renseignements tirés de ces rapports ainsi que du Programme de surveillance ciblée de l'ACIA permettent à cette dernière de dégager les tendances et ainsi de concentrer davantage ses efforts dans les secteurs qui présentent le plus grand risque pour la santé de la population canadienne.

En continuant de surveiller les risques pour la salubrité des aliments et de les atténuer, l'ACIA contribue à protéger la santé des Canadiennes et des Canadiens, à maintenir la confiance dans le système alimentaire du Canada et à soutenir le commerce intérieur et international.

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Chaque jour, les employés dévoués de l'ACIA, dont des inspecteurs, des vétérinaires et des scientifiques, inspectent les aliments pour en vérifier la salubrité, protègent les végétaux contre les ravageurs et les espèces envahissantes et interviennent dans les cas de maladie animale qui pourraient menacer le cheptel national et la santé humaine au Canada. Guidée par un processus décisionnel axé sur la science et une réglementation moderne, l'Agence vérifie que les aliments vendus au Canada sont salubres, tout en favorisant l'accès aux marchés internationaux de nos produits agricoles de qualité supérieure. Pour en apprendre davantage, consultez le site à l'adresse inspection.canada.ca.

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SOURCE Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)

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