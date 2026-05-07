LES ALIMENTS MAPLE LEAF ANNONCE LES RÉSULTATS DU VOTE English

Nouvelles fournies par

Maple Leaf Foods Inc.

07 mai, 2026, 17:10 ET

MISSISSAUGA, ON, le 7 mai 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, les Aliments Maple Leaf Inc. (« Aliments Maple Leaf » ou « l'entreprise ») (TSX : MFI) a publié qu'elle a tenu avec succès son Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2026;  107 actionnaires représentant 107,206,704 des actions ordinaires y ont voté en personne ou par procuration. Cela représente un taux de participation de 85.95% du total des actions ordinaires en circulation de la société.

Chacun des administrateurs figurant sur la liste des candidats dans la Circulaire d'information de la direction du 20 mars 2026 ont été élus en tant qu'administrateurs de l'entreprise jusqu'à la prochaine Assemblée annuelle. Voici les résultats du vote de l'élection des administrateurs :

Noms des 
administrateurs

Nombre
d'actions pour
lesquelles on a
voté

Pourcentage
d'actions pour
lesquelles on a
voté

Nombre d'actions
contre lesquelles
on a voté

Pourcentage
d'actions
contre
lesquelles
on a voté

W.E. Aziz

105,310,219

98.34 %

1,780,024

1.66 %

R.G. Close

105,233,063

98.27 %

1,857,179

1.73 %

C.E. Frank

105,710,153

98.71 %

1,380,090

1.29 %

T.P. Hayes

105,781,542

98.78 %

1,308,700

1.22 %

L. Jones-Davies

105,698,925

98.70 %

1,391,318

1.30 %

F. Khan

106,208,037

99.18 %

882,206

0.82 %

K.N. Lemon

106,207,643

99.18 %

882,600

0.82 %

A.G. Macdonald

106,201,249

99.17 %

888,994

0.83 %

L. Mantia

106,043,718

99.02 %

1,046,524

0.98 %

J.W.F. McCain

105,666,205

98.67 %

1,424,038

1.33 %

M.H. McCain

105,209,129

98.24 %

1,881,113

1.76 %

B. Newlands Campbell

106,142,564

99.12 %

947,678

0.88 %

Toutes les autres résolutions présentées lors de l'assemblée ont également été approuvées par les actionnaires, notamment :

  • Le renouvellement de nomination de KPMG LLP en tant qu'auditeurs de la corporation (95.76% de votes en faveur); et
  • la résolution consultative concernant la politique des Aliments Maple Leaf en matière de rémunération des dirigeants (98.33% de votes en faveur).

Un rapport complet sur les résultats du vote est disponible sous le profil des Aliments Maple Leaf dans SEDAR+ au www.sedarplus.ca.

À propos des Aliments Maple Leaf

Les Aliments Maple Leaf (TSX : MFI) est une société de premier plan de biens de consommation emballés axée sur les protéines dont le siège social est situé à Mississauga, en Ontario. Elle produit fièrement et de façon responsable de délicieux aliments vendus sous des marques phares, notamment Maple Leaf®, Prime de Maple Leaf®, Natural Selections Maple Leaf®, Mighty ProteinMC Maple Leaf, MusafirMC, Schneiders®, Mina®, Greenfield Natural Meat Co.®, Lightlife® et Field Roast®. S'étant engagée à Rehausser le mérite des aliments et à fournir aux clients des protéines avec détermination, les Aliments Maple Leaf offre une valeur partagée pour tous ses intervenants en montrant la voie en matière de salubrité et de durabilité, en créant des marques bien-aimées, en exploitant avec excellence, en développant des talents exceptionnels et en élargissant son impact grâce à l'innovation et sa portée géographique.

SOURCE Maple Leaf Foods Inc.

Pour obtenir d'autres renseignements, veuillez communiquer avec : Communication avec les investisseurs : [email protected]; Personne-ressource (médias) : [email protected]

Profil de l'entreprise

Maple Leaf Foods Inc.