MISSISSAUGA, ON, le 7 mai 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, les Aliments Maple Leaf Inc. (« Aliments Maple Leaf » ou « l'entreprise ») (TSX : MFI) a publié qu'elle a tenu avec succès son Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2026; 107 actionnaires représentant 107,206,704 des actions ordinaires y ont voté en personne ou par procuration. Cela représente un taux de participation de 85.95% du total des actions ordinaires en circulation de la société.

Chacun des administrateurs figurant sur la liste des candidats dans la Circulaire d'information de la direction du 20 mars 2026 ont été élus en tant qu'administrateurs de l'entreprise jusqu'à la prochaine Assemblée annuelle. Voici les résultats du vote de l'élection des administrateurs :

Noms des

administrateurs Nombre

d'actions pour

lesquelles on a

voté Pourcentage

d'actions pour

lesquelles on a

voté Nombre d'actions

contre lesquelles

on a voté Pourcentage

d'actions

contre

lesquelles

on a voté W.E. Aziz 105,310,219 98.34 % 1,780,024 1.66 % R.G. Close 105,233,063 98.27 % 1,857,179 1.73 % C.E. Frank 105,710,153 98.71 % 1,380,090 1.29 % T.P. Hayes 105,781,542 98.78 % 1,308,700 1.22 % L. Jones-Davies 105,698,925 98.70 % 1,391,318 1.30 % F. Khan 106,208,037 99.18 % 882,206 0.82 % K.N. Lemon 106,207,643 99.18 % 882,600 0.82 % A.G. Macdonald 106,201,249 99.17 % 888,994 0.83 % L. Mantia 106,043,718 99.02 % 1,046,524 0.98 % J.W.F. McCain 105,666,205 98.67 % 1,424,038 1.33 % M.H. McCain 105,209,129 98.24 % 1,881,113 1.76 % B. Newlands Campbell 106,142,564 99.12 % 947,678 0.88 %

Toutes les autres résolutions présentées lors de l'assemblée ont également été approuvées par les actionnaires, notamment :

Le renouvellement de nomination de KPMG LLP en tant qu'auditeurs de la corporation (95.76% de votes en faveur); et

la résolution consultative concernant la politique des Aliments Maple Leaf en matière de rémunération des dirigeants (98.33% de votes en faveur).

Un rapport complet sur les résultats du vote est disponible sous le profil des Aliments Maple Leaf dans SEDAR+ au www.sedarplus.ca.

À propos des Aliments Maple Leaf

Les Aliments Maple Leaf (TSX : MFI) est une société de premier plan de biens de consommation emballés axée sur les protéines dont le siège social est situé à Mississauga, en Ontario. Elle produit fièrement et de façon responsable de délicieux aliments vendus sous des marques phares, notamment Maple Leaf®, Prime de Maple Leaf®, Natural Selections Maple Leaf®, Mighty ProteinMC Maple Leaf, MusafirMC, Schneiders®, Mina®, Greenfield Natural Meat Co.®, Lightlife® et Field Roast®. S'étant engagée à Rehausser le mérite des aliments et à fournir aux clients des protéines avec détermination, les Aliments Maple Leaf offre une valeur partagée pour tous ses intervenants en montrant la voie en matière de salubrité et de durabilité, en créant des marques bien-aimées, en exploitant avec excellence, en développant des talents exceptionnels et en élargissant son impact grâce à l'innovation et sa portée géographique.

SOURCE Maple Leaf Foods Inc.

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