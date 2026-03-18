Les nouvelles trousses-collations protéinées et riches en fibres contiennent 20 g de protéines, 7 g de fibres, de la viande provenant d'élevages durables et des craquelins aux graines bio sans gluten

LISLE, Ill., le 18 mars 2026 /CNW/ - Greenfield Natural Meat Co.®, une marque de premier plan dans le domaine des protéines durables et issues d'élevages éthiques, et pionnière en matière d'innovation dans les collations, a lancé aujourd'hui les trousses-collations protéinées, une gamme dynamique et novatrice de collations riches en protéines, en fibres et sans gluten, conçues pour répondre aux besoins des consommateurs d'aujourd'hui soucieux de leur bien-être.

Greenfield Natural Meat Co. rehausse les attentes pour les marques de collations santé (Groupe CNW/Maple Leaf Foods Inc.) Greenfield Natural Meat Co. rehausse les attentes pour les marques de collations santé (Groupe CNW/Maple Leaf Foods Inc.)

Avec 20 g de protéines, 7 g de fibres, une viande issue d'élevages durables et des craquelins biologiques aux graines sans gluten, ces nouvelles trousses célèbrent ce que devrait être la collation moderne : nourrissante, pratique, savoureuse et pleinement en phase avec les valeurs des consommateurs.

Lancées à l'échelle nationale ce printemps, les trousses-collations protéinées de Greenfield Natural Meat Co.® sont conçues dans le respect de l'engagement de la marque envers la durabilité, le bien-être animal, la qualité et le goût. Chaque trousse associe de la viande issue d'un élevage durable, sans hormones et sans antibiotiques, à des fèves rôties et assaisonnées de qualité supérieure, à de véritables fromages haut de gamme et à des craquelins aux graines sans gluten de la marque Top Seedz, pour une expérience gustative raffinée à emporter.

« Les consommateurs d'aujourd'hui recherchent des collations riches en protéines et en fibres qui leur apportent de l'énergie, qui s'intègrent facilement à leur quotidien chargé et qui ont bon goût », a déclaré David Alexander, vice-président, Collations et solutions repas, les Aliments Maple Leaf. « Et c'est exactement ce que procurent nos trousses-collations protéinées Greenfield Natural Meat Co.®. Elles allient une valeur nutritionnelle exceptionnelle, un goût incomparable et des ingrédients qui inspirent confiance. Ce lancement redéfinit ce que peut être une collation plus saine, tout en restant fidèle à l'engagement de la marque envers le développement durable et l'intégrité. »

Protéines + fibres : une combinaison gagnante

Alors que les consommateurs cherchent de plus en plus à augmenter leur apport en protéines, les fibres sont de plus en plus reconnues comme un nutriment essentiel qui favorise la santé intestinale et le bien-être métabolique général. Les protéines favorisent la sensation de satiété et contribuent au maintien de la masse musculaire maigre, tandis que les fibres sont essentielles à la santé digestive, à la régulation de la glycémie et à un microbiome intestinal sain*.

Les trousses-collations protéinées Greenfield Natural Meat Co.® mettent en valeur la synergie de ces deux nutriments puissants en offrant 20 g de protéines de haute qualité et 7 g de fibres dans un format pratique, nutritif et prêt à déguster.

Avec un rapport de près de 3 pour 1 entre protéines et fibres, ces trousses sont une excellente façon de répondre à vos besoins quotidiens.

Produit offert chez les détaillants à l'échelle des États-Unis

Les trousses-collations protéinées Greenfield Natural Meat Co.® seront offertes en deux variétés : pepperoni fumé non traité et dinde fumée. Les trousses-collations protéinées Greenfield Natural Meat Co.® seront offertes chez les principaux détaillants américains, dans tout le pays, à partir du mois d'avril.

Pour en savoir plus sur la marque Greenfield Natural Meat Co.®, visitez le www.greenfieldmeat.com

* Source : https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8153313/

À propos de la marque Greenfield Natural Meat Co.

Greenfield Natural Meat Co.® s'engage à produire de la viande qui est meilleure pour les gens, les animaux et la planète. En tant que marque des Aliments Maple Leaf, la première grande entreprise du secteur alimentaire au monde à devenir neutre en carbone, la marque Greenfield Natural Meat Co.® met l'accent sur l'élevage éthique des animaux, la réduction de l'empreinte environnementale et la production d'aliments de haute qualité qui répondent aux attentes croissantes des consommateurs en matière de durabilité.

À propos des Aliments Maple Leaf

Les Aliments Maple Leaf (TSX : MFI) est un chef de file des produits de consommation courante qui se spécialise dans le secteur des protéines. Son siège social est situé à Mississauga, en Ontario. Elle est fière de produire des aliments délicieux, fabriqués de façon responsable, sous des marques de premier plan comme Maple Leaf®, Prime de Maple Leaf®, Natural Selections de Maple Leaf®, Mighty Protein™ de Maple Leaf, MusafirTM, Schneiders®, Mina® Halal, Greenfield Natural Meat Co.®, LightLife® et Field RoastMC. Déterminée à rehausser le mérite des aliments et à offrir des protéines de source durable, les Aliments Maple Leaf assure une valeur partagée à toutes ses parties prenantes par son leadership en matière de salubrité et de durabilité, le développement de ses marques bien-aimées, la recherche de l'excellence dans ses activités, la mise en valeur de talents prodigieux et son rayonnement accru sur le plan géographique et de l'innovation.

SOURCE Maple Leaf Foods Inc.

Personne-ressource (médias) : Les Aliments Maple Leaf : [email protected]