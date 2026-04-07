MISSISSAUGA, ON, le 7 avril 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, les Aliments Maple Leaf Inc. (« Aliments Maple Leaf » ou la « Société ») (TSX: MFI) a annoncé le dépôt de son Avis de convocation à l'assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires 2026 et de sa Circulaire d'information de la direction (la « Circulaire ») auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières.

L'assemblée annuelle aura lieu le jeudi 7 mai 2026 à 11 h. La tenue de l'assemblée est hybride; les actionnaires peuvent donc y assister virtuellement à l'aide d'une retransmission vidéo en direct ou en personne à ThinkFood!, 6897, chemin Financial, Mississauga (Ontario), Canada.

Les actionnaires sont invités à lire la Circulaire, car elle contient des renseignements importants sur l'assemblée annuelle, notamment l'élection des administrateurs et la nomination des vérificateurs de la Société. En outre, la Circulaire offre une description détaillée de l'approche des Aliments Maple Leaf en matière de gouvernance et de rémunération des cadres.

La Société a de nouveau recours au mécanisme de notification et d'accès pour communiquer la Circulaire et d'autres documents pertinents en prévision de l'assemblée, dont ses états financiers annuels 2025, en informant les actionnaires de leur disponibilité en ligne à www.mapleleaffoods.com/fr/ et sur SEDAR+ à www.sedarplus.ca . Le mécanisme de notification et d'accès est un moyen écologique et économique de distribuer ces documents, car ils permettent de réduire les coûts d'impression, l'utilisation de papier et les frais de poste.

Vous trouverez ci-dessous les liens vers la Circulaire et l'Avis :

Circulaire d'information de la direction (en anglais seulement)

Lettre de notification et d'accès (en anglais seulement)

Les actionnaires sont encouragés à voter de manière anticipée par procuration et à consulter le site Web des Aliments Maple Leaf à www.mapleleaffoods.com/fr/ pour en savoir davantage sur l'assemblée annuelle. La marche à suivre pour obtenir des exemplaires papier des documents de l'assemblée est incluse dans l'Avis.

Questions des actionnaires

Les actionnaires qui ont des questions ou qui ont besoin d'aide pour exercer les droits de vote rattachés à leurs actions peuvent communiquer avec le conseiller en communication avec les actionnaires ou avec l'agent de sollicitation de procurations des Aliments Maple Leaf :

Laurel Hill Advisory Group

Numéro sans frais : 1-877-452-7184 (pour les actionnaires en Amérique du Nord)

Appels internationaux : +1-416-304-0211 (pour les actionnaires situés à l'extérieur du Canada et des États-Unis)

Par courriel : [email protected]

À propos des Aliments Maple Leaf

Les Aliments Maple Leaf (TSX : MFI) est une société de premier plan de biens de consommation emballés axée sur les protéines dont le siège social est situé à Mississauga, en Ontario. Elle produit fièrement et de façon responsable de délicieux aliments vendus sous des marques phares, notamment Maple Leaf®, Prime de Maple Leaf®, Natural Selections Maple Leaf®, Mighty ProteinMC Maple Leaf, MusafirMC, Schneiders®, Mina®, Greenfield Natural Meat Co.®, Lightlife® et Field Roast®. S'étant engagée à Rehausser le mérite des aliments et à fournir aux clients des protéines avec détermination, les Aliments Maple Leaf offre une valeur partagée pour tous ses intervenants en montrant la voie en matière de salubrité et de durabilité, en créant des marques bien-aimées, en exploitant avec excellence, en développant des talents exceptionnels et en élargissant son impact grâce à l'innovation et sa portée géographique.

SOURCE Maple Leaf Foods Inc.

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