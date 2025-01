NEW YORK, 15 janvier 2025 /CNW/ - Alcoholics Anonymous World Services (AAWS) a annoncé le lancement de Our Primary Purpose (Notre but premier -- en anglais uniquement), le balado officiel du Bureau des Services généraux (BSG) des Alcooliques anonymes pour les États-Unis et le Canada. Disponible à partir du 14 janvier, ce balado captivant fait découvrir les coulisses du BSG et le soutien qu'il apporte aux groupes et membres des AA dans leurs efforts pour transmettre le message du rétablissement à ceux qui cherchent de l'aide pour leur problème d'alcool.

Grâce à des entrevues avec le personnel du BSG, des membres des AA et certaines voix historiques des AA, Our Primary Purpose met en lumière le travail essentiel réalisé pour mener à bien la mission des Alcooliques anonymes. L'objectif de ce balado est d'éveiller l'intérêt des auditeurs à l'intérieur comme à l'extérieur du Mouvement des AA, avec des histoires fidèles et percutantes sur les Alcooliques anonymes et sur le soutien qu'apporte le Bureau des Services généraux aux membres des AA qui transmettent le message aux alcooliques qui souffrent encore.

À venir dans la saison 1 :

Un grand nombre de sujets et d'histoires attendant les auditeurs, notamment :

Une visite virtuelle du Bureau des services généraux pour présenter les services rendus au Mouvement.



Le point de vue de personnes dévouées du BSG qui aident à faire avancer la mission des AA.



Des histoires personnelles de visiteurs du BSG qui racontent la façon dont les Alcooliques anonymes ont transformé leur vie.



Un aperçu exclusif des archives du BSG, révélant des trésors de l'histoire des AA.

La bande-annonce du balado est disponible dès maintenant (lien). Elle donne un aperçu des histoires et des idées qui attendent les auditeurs dans la saison 1.

Our Primary Purpose sera disponible sur la plupart des plateformes de diffusion de balados à partir du 14 janvier. Les auditeurs sont encouragés à s'abonner au balado, à le partager avec d'autres personnes intéressées par le programme de rétablissement des AA et à découvrir cette occasion unique d'en apprendre davantage sur les Alcooliques anonymes.

Pour toute question concernant le balado, visitez notre page Web ou contactez l'équipe du BSG par courriel à [email protected].

Fondé en 1935, le Mouvement des Alcooliques anonymes est un programme de rétablissement efficace et durable qui a changé un nombre incalculable de vies. Les AA cherchent à rendre leur programme de rétablissement disponible au plus grand nombre et à toute personne demandant de l'aide avec un problème d'alcool.

Pour trouver une réunion des AA locale, prenez contact avec un bureau local des AA ou visitez aa.org/fr/meeting-guide-app pour en apprendre plus sur l'application Meeting Guide et comment s'en servir.

Remarque : Bien que la majorité du contenu produit par AAWS pour les États-Unis et le Canada soit disponible en anglais, en français et en espagnol, ce balado est uniquement en anglais.

Contact : Affectation de l'Information publique,

par courriel à [email protected]

ou par téléphone au (212) 870-3119

