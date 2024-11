NEW YORK, le 15 nov. 2024 /CNW/ - Les Alcooliques anonymes (AA) ont annoncé la publication du Plain Language Big Book : A Tool for Reading Alcoholics Anonymous (Le Gros Livre en langage clair et simple : une aide à la lecture du livre Les Alcooliques anonymes - en anglais uniquement), une nouvelle ressource conçue pour rendre le programme de rétablissement en Douze Étapes plus accessible aux personnes ayant des difficultés à comprendre le texte anglais original du livre Les Alcooliques anonymes, publié pour la première fois en 1939.

Appelé affectueusement le « Gros Livre », le livre d'origine est la base du programme de rétablissement de l'alcoolisme en Douze Étapes des AA. Le Gros Livre en langage clair et simple conserve les idées fondamentales et les messages spirituels du livre original, en les présentant dans un langage plus simple et plus contemporain. Cette nouvelle édition a pour objectif d'aider les personnes qui auraient des difficultés de lecture ou n'ont pas de contact régulier avec d'autres membres des AA pour leur expliquer le programme.

La création du Gros Livre en langage clair et simple répond à un besoin exprimé par de nombreux membres des AA pour rendre le message salvateur des AA accessible au plus grand nombre. Élaborée par des membres des AA et des professionnels de l'édition, cette édition est un outil essentiel pour les personnes cherchant à comprendre les principes fondamentaux du programme des AA.

Le Gros Livre en langage clair et simple a été publié avec l'appui du Mouvement des Alcooliques anonymes, exprimé par un vote lors de la Conférence des Services généraux des AA de 2024.

Les AA encouragent les individus à se procurer ce livre auprès de groupes locaux, Intergroupes et Bureaux centraux pour soutenir le travail de Douzième Étape.

Pour plus d'information ou pour passer commande, visitez la boutique en ligne d'AAWS.

Date de publication : 1er novembre 2024

ISBN : 978-1-64427-877-2

Prix suggéré : 11 $

Format : Couverture souple avec rabats; 8-1/2" x 11"

Également disponible en livre électronique sur les plateformes de distribution.

Fondé en 1935, le Mouvement des Alcooliques anonymes est un programme de rétablissement efficace et durable qui a changé un nombre incalculable de vies. Les AA cherchent à rendre leur programme de rétablissement disponible au plus grand nombre et à toute personne demandant de l'aide avec un problème d'alcool.

Pour trouver une réunion locale des AA, prenez contact avec un bureau local des AA ou visitez aa.org/fr/meeting-guide-app pour en apprendre plus sur l'application Meeting Guide et comment s'en servir.

Contact : Affectation de l'Information publique

[email protected]

(212) 870-3119

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1733957/AA_Logo_FR.jpg

SOURCE Alcoholics Anonymous World Services, Inc.