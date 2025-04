NEW YORK, le 17 avril 2025 /CNW/ - Du 3 au 6 juillet 2025, les Alcooliques anonymes (AA) rassembleront des dizaines de milliers de membres et d'invités du monde entier à Vancouver, en Colombie-Britannique (Canada), à l'occasion du Congrès international qui marquera le 90e anniversaire du Mouvement.

Organisé tous les cinq ans, cet événement célèbre la création des AA en 1935, lorsqu'un alcoolique en a contacté un autre avec un message d'espoir, et un nouveau mode de vie. Depuis, le Mouvement des AA est devenu une communauté mondiale comptant plus de 1,6 million de membres dans quelque 180 pays, qui aide des individus de tous les milieux à se rétablir de l'alcoolisme grâce à un soutien individualisé et du partage d'expérience.

Le Congrès sera l'un des plus grands rassemblements organisés à Vancouver. Les événements se dérouleront au centre des congrès et au stade BC Place. Voici une partie du programme :

Une immense fête de quartier le jeudi soir pour lancer les festivités : musique, danse et rencontres joyeuses.

Une cérémonie d'ouverture où des membres des AA de plus de 80 pays portent leur drapeau, présence des AA sur leur territoire.

Trois « Grandes réunions » qui rempliront le stade BC Place, là où se retrouveront tous les participants pour en faire les plus larges réunions des AA au monde.

Une réunion des « anciens », où des membres des AA abstinents depuis longtemps sont invités à partager leur expérience, leur force et leur espoir.

Plus de 250 réunions, panels et ateliers dans plusieurs langues.

Des suites d'hospitalité gérées par des groupes du monde entier.

Pour des renseignements sur l'inscription, l'hébergement et les déplacements, visitez : aa.org/fr/international-convention.

Le dépliant du Congrès : Dépliant sur l'inscription au Congrès de 2025 (PDF)

Fondé en 1935, le Mouvement des Alcooliques anonymes est un programme de rétablissement efficace et durable qui a changé un nombre incalculable de vies. Les AA cherchent à rendre leur programme de rétablissement disponible au plus grand nombre et à toute personne demandant de l'aide avec un problème d'alcool. Pour trouver une réunion des AA locale, prenez contact avec un bureau local des AA ou visitez aa.org/fr/meeting-guide-app pour en apprendre plus sur l'application Meeting Guide et comment s'en servir.

Contact : [email protected]

(212)870-3119

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1733957/5273984/AA_Logo_FR.jpg

SOURCE Alcoholics Anonymous World Services, Inc.