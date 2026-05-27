Les aides à domicile des EÉSAD : des piliers essentiels pour les aînés et personnes en perte d'autonomie

QUÉBEC, le 27 mai 2026 /CNW/ - La Journée nationale des aides à domicile des entreprises d'économie sociale en aide à domicile (EÉSAD) est une occasion privilégiée de souligner le dévouement de ces travailleuses et travailleurs de l'ombre. Au quotidien, les aides à domicile des EÉSAD sont présentes dans la vie d'aînés et de personnes en perte d'autonomie partout au Québec dont elles sont des piliers essentiels. Jour après jour, elles se rendent dans le milieu de vie de ces personnes pour leur offrir des services d'aide domestique, d'assistance personnelle et de répit aux proches aidants.

La ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés, Madame Sonia Bélanger, et les dirigeants des EÉSAD membres du Réseau de coopération des EÉSAD invitent les Québécoises et les Québécois à reconnaître le rôle essentiel des aides à domicile des EÉSAD et à leur témoigner leur reconnaissance pour leur apport à notre société.

« En cette Journée nationale des aides à domicile des EÉSAD, je tiens à souligner l'engagement remarquable de ces femmes et de ces hommes qui contribuent chaque jour au mieux-être des aînés et des personnes en perte d'autonomie, fait valoir la ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés, Madame Sonia Bélanger. Par leur présence humaine, leur bienveillance et leur dévouement, ils permettent à des milliers de Québécoises et de Québécois de demeurer chez eux, dans la dignité et la sécurité. Leur travail est essentiel. »

« Les aides à domicile des EÉSAD jouent un rôle fondamental dans notre système de soutien à domicile. Chaque jour, elles permettent concrètement à des aînés et à des personnes en perte d'autonomie de demeurer chez eux en toute sécurité, dans le respect de leur dignité. C'est un travail essentiel, dont nous sommes extrêmement fiers », indique le président du Réseau de coopération des EÉSAD, M. Martin-Charles Saint-Pierre. « Semaine après semaine, des liens de confiance profonds se tissent entre les usagers et leurs aides à domicile. Ce sont ces relations humaines qui sont au cœur de ce que nous faisons », poursuit-il.

Avec le vieillissement de la population et l'augmentation des besoins en soutien à domicile, il est rassurant de savoir que, dans chaque région du Québec, des aides à domicile sont prêtes à prêter main-forte pour prolonger l'autonomie des personnes aînées.

« Je suis toujours frappé de voir l'impact inestimable des aides à domicile des EÉSAD dans la vie des aînés et des personnes en perte d'autonomie. Ces personnes de cœur rendent possible ce que tant de gens souhaitent profondément : vieillir chez soi, dans son quartier, entouré de ses repères, tout en préservant sa qualité de vie. Prenons un moment aujourd'hui pour remercier ces près de 10 000 personnes dévouées au bien-être des aînés du Québec », conclut le directeur général du Réseau de coopération des EÉSAD, M. J. Benoit Caron.

Pour en savoir plus sur les différents services offerts par les aides à domicile des EÉSAD ou pour trouver l'EÉSAD la plus près de chez vous et faire une demande de service pour vous ou un proche, vous pouvez consulter le site https://aidechezsoi.com/

À propos du Réseau de coopération des EÉSAD

Présentes dans toutes les régions sociosanitaires du Québec, ancrées et voulues par leurs communautés, elles sont administrées par et pour leurs usagers et exploitées à des fins non lucratives. Les EÉSAD offrent chaque année près de 8 millions d'heures de services de proximité à près de 110 000 usagers, dont plus de 2 millions d'heures de services d'assistance personnelle et de répit et 6 millions d'heures de services d'aide à la vie domestique et de menus travaux. Elles emploient près de 10 000 aides à domicile qui possèdent les compétences et l'expertise requises afin d'assurer un soutien et des services à domicile aux citoyens de tout le Québec. Les aides à domicile des EÉSAD œuvrent en complémentarité du réseau public de santé et des services sociaux.

Pour en savoir plus sur les EÉSAD, visitez https://chezmoipourlavie.com.

Pour en savoir plus sur les services, visitez le www.aidechezsoi.com.

Pour devenir aide à domicile : https://jaideadomicile.com

SOURCE Réseau de coopération des entreprises d'économie sociale en aide à domicile

Source du Réseau de coopération des EÉSAD : François Robert, Conseiller aux affaires publiques, [email protected], 418 622-1001, p. 603; Information : J. Benoit Caron, Directeur général du Réseau de coopération des EÉSAD, 418-717-8882