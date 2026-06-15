Les agrandissements des parcs nationaux des Îles-de-Boucherville, du Bic et de Plaisance bientôt en vigueur

QUÉBEC, le 15 juin 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Québec confirme que les nouvelles limites du parc national du Bic et du parc national des Îles-de-Boucherville seront officiellement en vigueur le 2 juillet 2026. Il annonce également son intention d'agrandir prochainement le parc national de Plaisance afin de protéger un secteur riche en biodiversité et un important corridor écologique.

La ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Mme Pascale Déry, en a fait l'annonce aujourd'hui en compagnie de la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Mme Kariane Bourassa.

Résumé des agrandissements officialisés et de l'agrandissement à venir :

Parc national du Bic : la superficie passe de 33,2 km 2 à 34,4 km 2 . La majeure partie du territoire de 1,2 km² annexé au parc est caractérisée par la présence de tourbières à haute valeur écologique. Pour préserver cet écosystème, aucune nouvelle infrastructure ne sera aménagée. Des sentiers pédestres et des sites d'observation seront offerts à la clientèle pour permettre une expérience éducative bonifiée sur le thème des tourbières.

: la superficie passe de 33,2 km à 34,4 km . La majeure partie du territoire de 1,2 km² annexé au parc est caractérisée par la présence de tourbières à haute valeur écologique. Pour préserver cet écosystème, aucune nouvelle infrastructure ne sera aménagée. Des sentiers pédestres et des sites d'observation seront offerts à la clientèle pour permettre une expérience éducative bonifiée sur le thème des tourbières. Parc national des Îles-de-Boucherville : la superficie passe de 8,14 km 2 à 8,34 km 2 . Le territoire nouvellement intégré au parc est recouvert d'une forêt d'arbres matures, qui abrite plusieurs espèces en situation précaire, dont la couleuvre brune, une espèce désignée menacée. De plus, pour permettre l'utilisation du nouveau territoire en toute sécurité, un processus de réhabilitation environnementale sera réalisé sur certaines parcelles.

: la superficie passe de 8,14 km à 8,34 km . Le territoire nouvellement intégré au parc est recouvert d'une forêt d'arbres matures, qui abrite plusieurs espèces en situation précaire, dont la couleuvre brune, une espèce désignée menacée. De plus, pour permettre l'utilisation du nouveau territoire en toute sécurité, un processus de réhabilitation environnementale sera réalisé sur certaines parcelles. Parc national de Plaisance : la superficie visée par l'agrandissement totalise 2 km². Il s'agit de terrains situés de chaque côté de la rivière de la Petite Nation, y compris les chutes du Moulin. Le projet vise à protéger des forêts mixtes et des paysages accidentés, ainsi que les espèces qui y vivent, soit plus de 224 espèces de plantes et 186 espèces fauniques, dont 17 sont menacées, vulnérables ou susceptibles d'être ainsi désignées.

Citations :

« Je me réjouis de voir se concrétiser les projets d'agrandissement des parcs nationaux des Îles-de-Boucherville et du Bic, grâce à la collaboration de nombreux partenaires, dont la Sépaq et les municipalités. C'est également avec beaucoup de fierté que j'annonce l'ajout prochain de nouveaux territoires au parc national de Plaisance. Ces avancées donnent suite à un engagement important pris en 2022 : protéger davantage de milieux naturels partout au Québec, tout en les rendant plus accessibles à la population. La mise en valeur de ces espaces d'une grande richesse écologique contribue à la fois à la protection de notre patrimoine naturel et au dynamisme de nos régions. Merci à tous ceux qui participent à la réalisation de cette vision pour le Québec. »

Pascale Déry, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs

« Les parcs nationaux sont des lieux uniques pour la conservation de la nature au Québec. Ils représentent aussi des terrains de jeu parfaits pour profiter des joies du plein air. Je suis très heureuse que les agrandissements des parcs nationaux des Îles-de-Boucherville et du Bic soient enfin officiels et qu'on aille de l'avant avec le projet d'agrandir le parc national de Plaisance. Ce sont trois beaux exemples des bénéfices de notre réseau en matière de protection et d'accès à la nature et d'accès au plein air. »

Kariane Bourassa, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

« L'agrandissement à venir du parc national de Plaisance représente une excellente nouvelle pour notre région. L'ajout de ce secteur riche en biodiversité et la préservation d'un important corridor écologique viendront renforcer la vocation de conservation de ce lieu emblématique de l'Outaouais. Je tiens à remercier l'ensemble des partenaires et des acteurs qui contribuent à la réalisation de ce projet porteur pour notre patrimoine naturel et les générations futures. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications et député de Papineau

« Les parcs nationaux du Québec sont un joyau dans lequel notre gouvernement continue d'investir. En faisant le choix de réhabiliter certains milieux naturels comme celui du parc national des Îles-de-Boucherville, nous agissons de manière concrète pour protéger nos actifs environnementaux à proximité des grands centres urbains. Je crois sincèrement que tous les Québécois méritent d'avoir accès à des espaces naturels de qualité et sécuritaires, où il fait bon se ressourcer et pratiquer des activités en plein air. »

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux et de la Lutte contre l'itinérance et député de Taillon

« Le parc national du Bic est l'un des joyaux naturels les plus emblématiques du Bas-Saint-Laurent. Cet agrandissement permettra de mieux protéger des milieux naturels d'une grande richesse écologique, notamment des tourbières d'exception, tout en offrant aux visiteurs une occasion unique d'en apprendre davantage sur ces écosystèmes fragiles. C'est une excellente nouvelle pour la conservation de notre patrimoine naturel, mais aussi pour l'attractivité touristique et le développement durable de notre région. »

Mathieu Rivest, adjoint gouvernemental du ministre délégué aux Régions pour le Bas-Saint-Laurent et député de la Côte-du-Sud

Faits saillants :

Ces agrandissements sont des avancées en matière de conservation de la nature, notamment dans le sud du Québec, où la biodiversité est particulièrement riche. Ils contribuent à l'atteinte de la cible de conservation de 30 % du territoire québécois d'ici 2030.

Ils contribuent également à l'atteinte des objectifs du Plan nature 2030, lequel vise à atteindre la majorité des cibles du Cadre mondial de la biodiversité de Kunming à Montréal, adopté lors de la 15 e Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique. Ce plan s'articule autour de trois priorités, notamment celle d'encourager l'adoption de pratiques durables favorisant la conservation de la biodiversité et l'amélioration de l'accès à la nature pour les Québécois.

Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique. Ce plan s'articule autour de trois priorités, notamment celle d'encourager l'adoption de pratiques durables favorisant la conservation de la biodiversité et l'amélioration de l'accès à la nature pour les Québécois. Comme pour tous les parcs nationaux situés au sud du Québec, la Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) devient l'exploitant officiel des territoires annexés au parc national du Bic et au parc national des Îles-de-Boucherville. Une autorisation sera dorénavant requise pour y accéder selon la tarification en vigueur.

La Sépaq en assurera la protection et la conservation, et il y assurera le développement de l'offre d'activités et de services aux visiteurs. Les activités permises sont encadrées par la Loi sur les parcs et le Règlement sur les parcs. Ainsi, certaines pratiques y sont désormais interdites (p. ex. : circulation en véhicule hors route, chasse, prélèvement d'arbres). Pour tout savoir sur les activités offertes et les tarifs applicables, on peut consulter le site de la Sépaq.

Liens connexes :

Source : Simon Savignac Directeur des communications Cabinet de la ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs [email protected] Tél. : 438 341-2255 Information : Relations avec les médias Ministère de l'Environnement,

de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs [email protected] Tél. : 418 521-3991

SOURCE Cabinet du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs