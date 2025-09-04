En tant que partenaire du mois de septembre de Sunwing, les propriétés Grand Palladium Hotels and Resorts offrent aux Canadiens des rabais exclusifs, des séjours gratuits pour les enfants ainsi que des avantages tout inclus haut de gamme dans ses propriétés au Mexique, en République dominicaine et en Jamaïque.

MONTRÉAL, le 3 sept. 2025 /CNW/ - Le partenaire du mois de septembre de Vacances Sunwing, Grand Palladium Hotels and Resorts, fait monter la température alors que l'été touche à sa fin. Grâce à des tarifs réduits, à des crédits d'hôtel et à des offres permettant aux enfants de séjourner gratuitement*, les Canadiens peuvent profiter de vacances luxueuses dans les magnifiques propriétés Grand Palladium et TRS au Mexique, en République dominicaine et en Jamaïque lorsqu'ils réservent auprès de Vacances Sunwing d'ici le 30 septembre 2025.

Partenaire du mois: Grand Palladium Hotels & Resorts (Groupe CNW/Sunwing Vacations Inc.)

Les hôtels Grand Palladium offrent le mélange parfait entre plaisir familial et luxe raffiné. Reconnus pour leurs décors élégants de style colonial et leur service 5 étoiles, ces complexes plairont à tous les types de vacanciers grâce à leur cuisine gastronomique internationale, à leur programme innovant Palladium Dietary Card pour les clients souffrant d'allergies et à leurs piscines dotées de bars. Les enfants peuvent profiter des miniclubs et des programmes de divertissement pendant que les adultes se détendent au Zentropia Palladium Spa & Wellness. Les familles qui souhaitent rehausser leurs expériences peuvent se surclasser à la Family Selection de Grand Palladium, qui comprend des piscines exclusives, des réservations prioritaires et des hôtes personnels pour un traitement VIP. Pour ceux qui recherchent une escapade romantique et un séjour raffiné entre amis, les hôtels TRS proposent un service de majordome, des suites modernes et des expériences gastronomiques de qualité comprenant un vaste choix de cuisines sur les plages à couper le souffle de Cancún, de la Riviera Maya et de Punta Cana.

Les clients qui réserveront des forfaits entre le 1er et le 30 septembre 2025 pour des séjours ayant lieu d'ici 31 octobre 2026 pourront bénéficier de tarifs réduits*, de crédits d'hôtel de 600 $ US à dépenser dans les propriétés Grand Palladium participantes et d'offres permettant aux enfants de séjourner gratuitement lorsqu'ils réservent une chambre Family Selection dans certains complexes participants. Les vacanciers peuvent également courir la chance de gagner une escapade tout inclus de sept nuitées au Grand Palladium Punta Cana Resort & Spa en remplissant le formulaire de participation sur le Sunwing.ca.

Nous encourageons les amateurs de soleil à réserver leurs escapades de rêve dans un hôtel Grand Palladium sur le Sunwing.ca ou auprès de leur conseiller en voyages d'ici le 30 septembre 2025 afin de profiter de ces économies d'une durée limitée.

*Des restrictions s'appliquent.

À propos de Vacances Sunwing

En tant que principal voyagiste au Canada, Vacances Sunwing offre plus de forfaits vacances vers le Sud que tout autre fournisseur de vacances avec un service direct et convivial à partir de nombreux aéroports à travers le Canada, vers des destinations soleil populaires dans les Caraïbes, au Mexique et en Amérique centrale. Cela permet à Vacances Sunwing d'offrir à ses clients des aubaines exclusives aux hôtels parmi les mieux cotés dans les destinations vacances les plus populaires. Les clients de Vacances Sunwing bénéficient des services de notre partenaire de confiance à destination, NexusTours.com, dont les représentants se font un plaisir d'accueillir chaleureusement les clients quand ils arrivent et de les guider pendant tout leur séjour. Pour en savoir plus, veuillez consulter Sunwing.ca.

SOURCE Sunwing Vacations Inc.

Pour plus de détails : Victoria Bakos, Directrice des relations publiques et des communications, Québec, Groupe de Vacances Sunwing, [email protected]; Lyne Chayer, Vice-présidente, Québec, Groupe de Vacances, Sunwing [email protected]