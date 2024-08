VANCOUVER, BC, le 28 août 2024 /CNW/ - L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et la Gendarmerie royale du Canada (GRC) se sont engagées à prévenir la contrebande de drogues illégales et dangereuses.

En deux occasions distinctes en juillet, les agents de l'ASFC à l'aéroport international de Vancouver ont saisi un total de 24,84 kg de méthamphétamine dissimulés dans des valises de passagers à destination de Sydney, en Australie. Au moment de ces saisies, la valeur marchande de la méthamphétamine était estimée à 1,25 M$.

Le 27 juillet 2024, les agents des services frontaliers de l'ASFC, avec l'appui du Service des chiens détecteurs, ont intercepté 10 kg de méthamphétamine auprès d'un citoyen canadien. La méthamphétamine était dissimulée dans de faux compartiments de deux valises.

Le 29 juillet 2024, les agents des services frontaliers de l'ASFC ont intercepté 14,84 kg de méthamphétamine d'un citoyen canadien en examinant sa valise. Lors de l'examen, les agents ont découvert un total de quatre paquets scellés sous vide contenant de la méthamphétamine enveloppée dans des vêtements.

Dans les deux cas, les voyageurs ont été arrêtés et placés en détention par le Groupe fédéral des crimes graves et du crime organisé de la GRC.

Les enquêtes se poursuivent, et le Groupe fédéral de la GRC susmentionné dépose de nombreuses accusations criminelles en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.

« La sécurité des Canadiens et Canadiennes est notre priorité absolue. En stoppant la contrebande de drogues illégales, nous gardons les communautés en sécurité et nous combattons le crime organisé. Ces saisies sont d'excellents exemples de la coopération continue entre l'ASFC et la GRC. »

- L'honorable Dominic LeBlanc, ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales

« Notre Agence combat la contrebande de drogues illégales à notre frontière et perturbe les réseaux criminels. Ces saisies démontrent la vigilance et les capacités de détection de nos agents des services frontaliers, ainsi que le rôle important de nos services de renseignement dans l'interception de substances illégales et nocives ».

- Nina Patel, directrice générale régionale, Agence des services frontaliers du Canada, région du Pacifique

« Ces interceptions réalisées par l'ASFC et le programme de police fédérale de la GRC de la région du Pacifique ont permis de protéger la population canadienne, ainsi que nos nations partenaires, contre la découverte d'une quantité importante de stupéfiants éventuellement toxiques. Elles démontrent également notre engagement commun à défendre la frontière du Canada contre les éléments criminels transnationaux qui menacent notre pays ».

- Surintendant principal, Stephen Lee, commandant régional adjoint, Programme de police fédérale de la GRC, région du Pacifique

Pour obtenir les dernières statistiques sur la contrebande, consultez la page sur les Saisies de l'Agence des services frontaliers du Canada .

. La Section du renseignement de l'ASFC joue un rôle clé dans l'établissement des risques liés à la frontière et dans la protection de la sécurité et de la sûreté de la population canadienne. Les activités de renseignement sont menées pour identifier les personnes et les entités, qui présentent un intérêt pour l'ASFC en ce qui concerne le crime organisé, la contrebande de drogues et d'autres infractions à la Loi sur les douanes et à la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés , ainsi que pour effectuer des enquêtes et des poursuites à leur égard.

et à la , ainsi que pour effectuer des enquêtes et des poursuites à leur égard. Si vous avez des informations sur des activités transfrontalières suspectes, veuillez contacter la ligne de surveillance frontalière de l'ASFC au 1-888-502-9060.

Toute personne ayant des informations sur des activités criminelles est invitée à communiquer avec son service de police local, la GRC au 1-800-387-0020 ou Échec au crime au 1-800-222-TIPS.

Une liste des marchandises réglementées et prohibées, y compris les armes prohibées, est disponible.

La contrebande de stupéfiants et d'autres infractions à la Loi sur les douanes peuvent donner lieu à des poursuites devant un tribunal. Pour les ressortissants étrangers, cela peut signifier l'expulsion du Canada et l'interdiction d'y revenir.

