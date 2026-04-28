LAC-MÉGANTIC, QC, le 28 avril 2026 /CNW/ - Les fermetures successives de Bestar et de Meubles South Shore, en l'espace de 24 heures, envoient un signal clair : le secteur de la fabrication de meuble est en péril au Québec. Ce sont 120 travailleuses et travailleurs membres d'Unifor qui perdent leur emploi suite à l'annonce de la fermeture de l'usine de Bestar à Lac-Mégantic.

Unifor appelle à une aide d’urgence pour le secteur de la fabrication de meubles (Groupe CNW/Le Syndicat Unifor)

« Ottawa a les leviers pour intervenir et a démontré sa capacité à se mobiliser rapidement et efficacement pour faire face à des crises sectorielles qui affectent l'économie industrielle du pays. L'annonce du ministre Champagne la semaine dernière sur le lancement d'une enquête de sauvegarde concernant les importations à faible coût dans ce secteur représente un pas dans la bonne direction. Maintenant, il faut accélérer cette démarche et tout faire pour protéger les bons emplois au pays », affirme Lana Payne, présidente nationale d'Unifor.

Le 27 avril, Meubles South Shore a annoncé la fin de la production de meubles dans ses installations de Sainte-Croix et de Coaticook. Un autre coup dur pour la fabrication de meubles au Québec.

Les fermetures de ces fabricants qui valorisent le bois d'ici menacent non seulement de bons emplois syndiqués en Estrie, mais toute une filière industrielle. Unifor représente également des travailleuses et travailleurs chez Tafisa à Lac-Mégantic, un important fournisseur de panneaux pour Bestar, et craint des répercussions sur ces emplois.

« Quand des entreprises ferment coup sur coup, ce n'est pas un hasard. C'est le résultat d'un environnement économique extrêmement difficile où les entreprises doivent composer avec des conditions d'accès aux marchés qui se détériorent, sans compter les pratiques de dumping qui prennent de l'ampleur, notamment en provenance d'Asie », affirme Daniel Cloutier, le directeur québécois d'Unifor.

Unifor rappelle que le Canada devient trop souvent un marché de rechange pour des importations à bas prix dans un contexte où certaines mesures commerciales américaines redirigent les flux de marchandises.

« Pour nos membres, c'est un choc, et nous serons là pour les accompagner, les soutenir et défendre leurs intérêts à chaque étape. Mais il faut aussi agir dès maintenant pour consolider les autres acteurs de la filière. Pour nous, il s'agit d'une autre illustration de la nécessité de bâtir une nouvelle stratégie industrielle pour le secteur de la transformation des produits du bois. Nous appelons le gouvernement du Québec à rassembler les forces vives de la filière. Nous répondrons présents », ajoute Daniel Cloutier, directeur québécois d'Unifor.

À propos d'Unifor

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Québec et au Canada, représentant plus de 320 000 membres dans tous les secteurs de l'économie. Unifor se bat pour les droits de toutes les travailleuses et tous les travailleurs. Il lutte également pour l'égalité et la justice sociale au pays et à l'étranger et aspire à apporter des changements progressifs pour un avenir meilleur. Au Québec, Unifor représente près de 55 000 membres et est affilié à la plus grande centrale syndicale du Québec, la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ).

SOURCE Le Syndicat Unifor

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